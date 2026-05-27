อ้างโดนขู่ทำร้ายลูกเมีย! หนุ่มปาดังเบซาร์งัดตู้บริจาควิหารทวดงูขาว อ.สะเดา หาเงินใช้หนี้นอกระบบ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กล้องวงจงปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายกำลังงัดตู้บริจาคที่วิหารทวดงูขาว บ.ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ก่อนที่ชาวบ้านช่วยกันไล่จับตัวโจรแสบไว้ได้และนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบ หวั่นกลัวลูกเมียถูกทำร้าย
วานนี้ (26 พ.ค.) พลเมืองดีได้แจ้งว่า มีเหตุคนร้ายงัดตู้รับบริจาคที่วิหารทวดงูขาว หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งพลเมืองดีได้ช่วยกันจับตัวไว้ได้ขณะวิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวในป่าละเมาะห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 400 เมตร ก่อนถูกนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจป้อมสายตรวจด่านนอก
ทราบชื่อคนร้ายรายนี้คือ นายนนท์ อายุ 30 ปี เป็นชาวปาดังเบซาร์ แต่มาอาศัยอยู่ในซอยลมโชย เขตเทศบาลเมืองสำนักขาม ซึ่งนายนนท์ บอกว่าตนเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและขับวินบ้างบางครั้ง ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจลงมืองัดตู้รับบริจาคในวันนี้ เป็นเพราะว่าต้องการหาเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย
นายนนท์เล่าว่า ต้องการหาเงินไปใช้หนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ทวงมาและให้เวลาภายในวันนี้ เงินที่กู้มาจำนวน 2 หมื่นบาท ยังคงค้างอีกพันกว่าเกือบสองพันบาท หากไม่ได้เงินคืน เจ้าหนี้ขู่ว่าจะทำร้ายลูกและเมียตนเอง
ด้านนายสมศักดิ์ กิตตินันทพงศ์ หรือเสี่ยแดง เจ้าของพื้นที่และเป็นผู้ดูแลวิหารทวดงู เปิดเผยว่า ตนเองและภรรยาไปทำธุระอยู่ในตัวเมืองสะเดา เปิดดูกล้องวงจรปิดจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากระยะหลังพบว่าตู้บริจาคโดนงัดบ่อยๆ ก็เห็นคนร้ายกำลังงัดตู้อยู่จึงรีบโทรศัพท์ให้เพื่อนเข้าไปดู ซึ่งเพื่อนได้รีบไป
เมื่อนายนนท์เห็นคนพุ่งตรงมาก็ตกใจรีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวในป่าละเมาะ ก่อนที่จะถูกเพื่อน และพลเมืองดีได้ช่วยกันจับกุมไว้ได้ ก่อนนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับวิหารทวดงูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนในพื้นที่และชาวมาเลเซียนิยมมากราบไหว้บูชา ทำบุญเป็นจุดเช็กอินของเมืองด่านนอก ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุด ซึ่งจะมีการทำบุญโดยนำเงินใส่ตู้รับบริจาค
ในระยะหลังๆ ที่ผ่านมา จะมีร่องรอยการงัดตู้รับบริจาคจึงได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ เพื่อติดตามผู้ไม่ประสงค์ดี หรือคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ ทั้งนี้วิหารทวดงูไม่ได้มีคนเฝ้า จึงเป็นจุดที่คนร้ายลงมือได้สะดวก