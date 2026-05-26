ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิจัย ม.อ. อันดับ 1 ของไทย ในสาขาเคมี กับชีววิทยาและชีวเคมี จาก Research.com

สร้างชื่อระดับโลก! ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) คว้าอันดับ 1 ของไทย ติดอันดับนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี กับสาขาชีววิทยาและชีวเคมี จาก Research.com
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยผู้สร้างผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Research.com ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ของประเทศไทย ใน 2 สาขาสำคัญ ได้แก่ สาขา Chemistry (เคมี) ประจำปี 2026 (อันดับ 319 ของโลก) และสาขา Biology and Biochemistry (ชีววิทยาและชีวเคมี) ประจำปี 2025-2026 (อันดับ 457 ของโลก)
โดยการจัดอันดับดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมระดับโลก อาทิ OpenAlex และ CrossRef รวมถึงตัวชี้วัดด้านผลงานวิจัย การอ้างอิงทางวิชาการ (Citations) และค่า D-Index ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและอิทธิพลของงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก พร้อมตอกย้ำถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน