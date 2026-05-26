รวบหนุ่มอิสราเอล หนีข้ามโลกคดีค้ายาเสพติด ซุกเกาะสมุย ค้นห้องพักพบยาเสพติดอื้อ

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ฯ พร้อม ตม.กก.2 บก.สส.สตม. บุกรวบหนุ่มอิสราเอล หนีหมายจับคดีค้ายาเสพติดในอิสราเอล มาซ่อนตัวบนเกาะสมุย ค้นห้องพัก พบยาเสพติดอื้อ เป็นตัวการสำคัญในขบวนการค้ายาเสพติด และ อาชญากรรม
เจ้าหน้าที่ ตม.จว.สุราษฎร์ฯ พร้อม ตม.กก.2 บก.สส.สตม. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ตามคำสั่ง ผจว.ในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบกวดขันคนต่างชาติในพื้นที่ และจากการประสานงานระหว่างทางการไทย และ ทูตตำรวจอิสราเอลประจำประเทศไทย ให้ช่วยติดตามจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญคดีค้ายาเสพติด
พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย มีพฤติการณ์มาสร้างความวุ่นวายหรือจะก่อเหตุร้ายในประเทศไทย หากพบพฤติการณ์หรือการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับการประสานงาน จากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจและความมั่นคงภายใน สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มายัง กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ดำเนินการจับกุมและผลักดัน นายทอล ซีเนียร์ หรือ MR.TAL SENIOR อายุ 36 สัญชาติอิสราเอล กลับไปดำเนินคดียังประเทศอิสราเอล
เนื่องจากเป็นบุคคลมีหมายจับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนมากที่ครอบครองไว้ในประเทศอิสราเอล และ เป็นตัวการสำคัญในขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมในประเทศอิสราเอล โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอิสราเอล ได้ตรวจพบยาเสพติดจำนวนมากในบ้านพักของ นายทอล ซีเนียร์ เมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้พบยาเสพติดของตนเองในประเทศอิสราเอล จึงได้หลบหนีกบดานไปในหลายประเทศ ไม่ยอมกลับไปยังประเทศต้นทาง
ล่าสุดมีการสืบทราบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวได้หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้ทำการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของ นายทอล ซีเนียร์ เพื่อติดตามตามตัวส่งกลับไปประเทศตันทาง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สืบทราบแหล่งที่พักของนายทอล ซีเนียร์ และ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางพบว่าได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จึงได้สะกดรอยตามจนพบตัว
เมื่อนำตัวมาตรวจสอบที่ห้องพักในคอนโดหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหาดเฉวง บนเกาะสมุย ของนายทอล ซึ่งตามรายงานพฤติการณ์ที่ได้รับว่า นายนายทอล ซีเนียร์ ยังได้เข้ามายุ่งเกี่ยวและเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดในประเทศไทยด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายในห้องพักพบยาเสพติดประเภทโคเคน ยาอีหรือ MDMA ยาบ้าชนิดผง แบ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสไว้ในครอบครองซุกซ่อนอยู่ภายในห้องครัว พร้อมเครื่องชั่งยาเสพติด จำนวนหนึ่ง จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
โดย นายทอล ได้ให้การในชั้นจับกุมว่าตนเป็นสมาชิก กลุ่มค้ายาเสพติดในประเทศอิสราเอล และ ถูกตามจับตัวและได้หลบหนีมาอยู่ประเทศไทย ส่วนยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตรวจพบตนเองได้ซื้อยาเสพติดมาจากปาร์ตี้ แห่งหนึ่ง หลังจากที่ไปเที่ยวที่เกาะพะงัน มาเก็บไว้เพื่อเสพเอง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ และ จะสืบสวนขยายผลแหล่งที่มาของยาเสพติดต่อไป
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้แจ้งข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน “ครอบครองยาเสพติดประเภท 1 และ ประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” พร้อมส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินคดีเสร็จสิ้น จะได้ดำเนินการส่งกลับไปประเทศอิสราเอล พร้อมบันทึกเป็นบุคคลต้องห้าม หรือ แบล็คลิสต์ ห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยต่อไป