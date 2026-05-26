อ่วมพังงา มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เร่งอพยพชาวบ้านบ้างบางทอดออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย

พังงา - อ่วมพังงา มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ปภ.พังงา เร่งอพยพผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้าน ในพื้นที่ ต.บางทอง ออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
จากกรณีในพื้นที่จังหวัดพังงามีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายพื้นที่ โดยนายอมรเทพ ปรีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ สนง.ปภ.พังงา ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
โดยที่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังประมาณ 40 หลังคาเรือน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านไม่สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้ ทางเจ้าหน้าที่ ปภ.พังงา ร่วมกับ กู้ภัย อบต.บางทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้าน ออกมายังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหนีน้ำได้สำเร็จ
และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลบางทองยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อบต.บางทอง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิด