ชาวเบตงยังคงต่อคิวลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเป็นวันที่ 2

ยะลา - ชาวเบตงยังคงต่อคิววันที่ 2 ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส หลังพบปัญหาโทรศัพท์ไม่พร้อม สแกนหน้าไม่ผ่าน ผู้สูงอายุหลายคนยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีปัจจุบัน ขณะที่มียอดผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 24,634,353 คน
วันนี้ (26 พ.ค.) ซึ่งเป็นวันที่สองของการเปิดรับลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ยังคงคึกคักเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาต่อคิวตั้งแต่เช้า เพื่อรับบัตรคิวลำดับต้นและดำเนินการลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการอย่างรัดกุม เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามพบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านการใช้งานโทรศัพท์มือถือ บางรายเพิ่งซื้อเครื่องและเบอร์โทรศัพท์ใหม่โดยเฉพาะเพื่อการลงทะเบียนนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือตั้งค่าเครื่อง เปิดใช้งานซิมการ์ด และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับยืนยันตัวตนตั้งแต่ต้น ส่งผลให้ขั้นตอนใช้เวลานาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ อาทิ การสแกนใบหน้าไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้เข้าร่วมโครงการบางรายใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็น หรือบางคนนำข้อความรายละเอียดที่ลูกหลานเขียนบอกวิธีการมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการแทน
จากการสอบถามประชาชนรายหนึ่งเปิดเผยว่า ตนมารอคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. และได้คิวที่ 56 เนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบด้วยตนเองได้ จึงจำเป็นต้องมาขอความช่วยเหลือที่ธนาคาร พร้อมเสนอแนะว่าอยากให้ภาครัฐปรับลดขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้น เพราะผู้สูงอายุจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ขณะที่ประชาชนอีกรายระบุว่า ตนพยายามมาลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกแต่มีผู้คนหนาแน่นเกินไป จึงกลับมาวันนี้อีกครั้ง เนื่องจากกรอกข้อมูลและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไม่สำเร็จ จึงต้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิทันกำหนดเวลา เพราะโครงการนี้เป็นความหวังสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
สำหรับรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60 เปอร์เซ็นต์ และประชาชนสมทบ 40 เปอร์เซ็นต์ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความยืนยันภายใน 3 วัน และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 โดยรัฐสนับสนุนวงเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ หากใช้วงเงินไม่หมดในแต่ละเดือน จะไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้
ส่วนความคืบหน้าจากกระทรวงการคลัง ณ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 24,634,353 คน แบ่งเป็น สิทธิที่ยังเปิดรับลงทะเบียนอีก 5,365,647 สิทธิ, ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 18,411,992 คน, อยู่ระหว่างรอตรวจสอบคุณสมบัติ 5,802,827 คน และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 419,534 คน โดยสาเหตุที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จส่วนใหญ่ จำนวน 419,351 คน เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจขัดแย้งกับเงื่อนไขโครงการ ส่วนที่เหลือ 183 คน เป็นผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งในอดีต