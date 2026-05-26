ด่านพรมแดนโก-ลกแทบแตก แรงงานไทยและชาวมาเลย์แห่ข้ามแดนช่วงวันรายอฮีจยี

นราธิวาส - ด่านพรมแดนโก-ลกแทบแตก แรงงานไทยและชาวมาเลย์แห่ข้ามแดน หลังมาเลย์ปรับโรงเรียนปิดเทอมตรงกับวันรายอฮีจยี เที่ยวเพลิน 10 วันเต็ม
วันนี้ (26 พ.ค.) บรรยากาศช่วงเช้าบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและกลุ่มแรงงานไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย เพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวเนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลอัฏฮา ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นี้ ซึ่งทางด้าน พ.ต.อ.พลูศักดิ์ แก้วสีขาวผกก.ตม.จว.นราธิวาส ได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอำนวยความสะดวกชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่ในปีนี้แห่เดินทางข้ามแดนทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก มากกว่าในทุกปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรายอฮัจยีปีนี้ โดยเฉลี่ยมีผู้คนเดินทางข้ามแดนต่อวัน ประมาณ 13,000 คน จนต้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองช่างจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มาสนับสนุนในการกางเต็นท์รองรับผู้ที่เดินทางข้ามแดน ในระหว่างรอการประทับตราหนังสือเดินทาง ที่ต้องมีการขยายช่องทางขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในการประทับตราฝั่งขาออกจากด่านพรมแดน มิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าและสร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
จากการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรายหนึ่ง ทราบว่า เหตุที่ปีนี้ในช่วงเทศกาลตรุษอีฎิ้ลอีดฮา หรือ รายอฮัจยี มีชาวมาเลเซียเป็นจำนวนมากแห่เดินทางพาสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติมาท่องเที่ยว เนื่องจากทางการประเทศมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวันหยุดปิดเทอมของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ มาตรงกับในช่วงวันรายอฮัจยี ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พ.ค.69 หรือก่อนประเทศไทย 1 วัน เป็นวันหยุดยาว 10 วัน และตรงกับวันหยุดราชการ 4 วันของประทศมาเลเซีย จึงได้ถือโอกาสมาท่องเที่ยวรวมทั้งพบปะญาติมิตรในประเทศไทยไปในตัว
นอกจากนี้การเดินทางกลับของกลุ่มแรงงานชาวไทยในประเทศมาเลเซียก็จะเดินทางกลับเป็นกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการร่วมออกเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถยนต์ตู้สาธารณะมารอรับที่บริเวณด่านพรมแดน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทางที่สะดวกขึ้น และอีกส่วนหนึ่งจะติดต่อทางเครือญาตินำรถยนต์มารอรับ จนบรรยากาศที่ลานจอดรถของด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก คับแคบไปถนัดตา