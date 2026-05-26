ชาวบ้านสงขลาวางรองเท้าจองคิวเข้าธนาคาร รายแรกมาตั้งแต่ตี 4

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านสงขลาที่ยังมีปัญหาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ ต่างไปรอคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทย ซึ่งรายแรกได้นำรองเท้ามาจองคิวตั้งแต่ตี 4 โดยส่วนใหญ่พบปัญหาลืมรหัสพินกระเป๋าตังค์และลงทะเบียนไม่ได้
วันนี้ (26 พ.ค.) ที่ จ.สงขลา วันที่สองของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” มีประชาชนที่ยังมีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ ไปรอตามหน้าธนาคารต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ชานเมืองหาดใหญ่ มีประชาชนนับร้อยคนทั้งในเขตเมืองหาดใหญ่และจากพื้นที่รอบนอกมารอลงทะเบียน ถึงขั้นต้องวางรองเท้าและสิ่งของอื่น ๆ อาทิ หมวกกันน๊อค ร่ม ขวดน้ำ ปากกา ยาดม เก้าอี้ กิ่งไม้ เพื่อจองคิวกันหน้าธนาคาร
โดยประชาชนที่นำรองเท้าคู่แรกมาวางตรงหัวบันไดธนาคารมาตั้งแต่ตี 4 ส่วนใหญ่ คนที่สองเป็นแกลลอนน้ำ และคนที่สามเป็นร่มที่นำมาวางตั้งแต่ 6 โมงเช้า และทันทีที่ธนาคารเปิดในเวลา 08.30 น. ทุกคนก็ต่างมาใส่รองเท้าตามคิวที่วางไว้เดินขึ้นไปชั้นสองของธนาคารเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตน จากการสอบถามส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องลืมรหัสพินกระเป๋าตังค์ เข้าไปลงทะเบียนไม่ได้ต้องมาติดต่อกับธนาคารใหม่อีกครั้ง