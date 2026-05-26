คึกคัก! แรงงานไทยแห่ข้ามแดนกลับบ้านเตรียมฉลองรายอฮัจยี

ยะลา - ด่านพรมแดนเบตงคึกคัก แรงงานไทยแห่ข้ามแดนกลับไทยเตรียมฉลองรายอฮัจยี ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียพาครอบครัวเที่ยวหลังหยุดยาว 1 สัปดาห์
วันนี้ (26 พ.ค.) ที่บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา คึกคักตั้งแต่เช้า เนื่องในโอกาสที่ทางการมาเลเซียประกาศวันหยุดยาวติดต่อกัน 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25–31 พ.ค. 2569 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับบ้านและประกอบศาสนกิจเนื่องในเทศกาลฮารีรายอฮัจยี หรืออีดิลอัฎฮา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 พ.ค. 2569
โดยพบว่ามีแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไปประกอบอาชีพในมาเลเซีย ต่างทยอยเดินทางข้ามแดนกลับเข้าไทย เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเตรียมร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัว ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาต่อแถวรอตรวจเอกสาร เพื่อเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และลิ้มลองอาหารพื้นเมืองชื่อดังของอำเภอเบตง
พ.ต.ท.กฤตกรอิชณน์ คงขำ สว.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีผู้เดินทางเข้า-ออกหนาแน่นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้ามาวันละไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ทั้งตรวจสอบเอกสาร คัดกรองบุคคล ป้องกันผู้ต้องตามหมายจับ ผู้หลบหนีเข้าเมือง และสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการค้ามนุษย์ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวก เพื่อให้การผ่านแดนรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นระเบียบ คาดว่าปริมาณผู้เดินทางจะยังคงหนาแน่นต่อเนื่องจนถึงหลังสิ้นสุดเทศกาล และจะเพิ่มกำลังพลรองรับตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้
ด้าน นางอารียา แรงงานไทยที่เดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดปัตตานี เล่าว่า ทำงานรับจ้างในมาเลเซียมานาน ทุกปีจะกลับมาฉลองเทศกาลกับครอบครัว ปีนี้ตั้งใจจะทำกุรบาน นำเนื้อไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ตามประเพณี
ส่วน น.ส.นันทกานต์ หญิงไทยที่แต่งงานและอาศัยอยู่ในมาเลเซีย กล่าวว่า ช่วงวันหยุดยาวได้ชวนสามีชาวมาเลเซียและครอบครัวมาเที่ยวเบตง เพราะเดินทางสะดวก ระยะทางไม่ไกล ผู้คนเป็นมิตร และมีของกินอร่อยหลายแห่งที่อยากแวะเช็คอิน