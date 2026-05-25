ธนาคารกรุงไทยใน จ.ตรังวุ่นทั้งวัน ประชาชนแห่ไปยืนยันตัวตนร่วมไทยช่วยไทยพลัส

ตรัง - ตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีชาวตรังจำนวนมาก เดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยในทุกสาขา เพื่อยืนยันตัวตนร่วมสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรก ส่วนใหญ่ดีใจ เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระบบไทยไอดี กรมการปกครองที่เชื่อมกับระบบธนาคารล่ม ทำเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในจังหวัดตรัง ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปใช้บริการเพื่อติดตั้งแอปเป๋าตัง และยืนยันตัวตนเพื่อร่วมสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้ คิวต้องชะงัก ทำให้เจ้าหน้าที่รันคิวให้ประชาชนได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด พร้อมกับต้องคอยอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วย เนื่องจากลืมรหัสผ่าน เปลี่ยนเบอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่
นอกจากนั้น บางคนถึงคิวแล้ว แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ต้องกลับบ้านไปก่อน จึงค่อนข้างผิดหวัง เพราะหวั่นสิทธิจะเต็มจำนวนเสียก่อน ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารยืนยันจะแจกบัตรคิว และให้บริการประชาชนทุกคนที่รอได้ แม้จะดึกดื่นก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน
ทั้งนี้ ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการประชาชน พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ประชาชนที่มาติดต่อธนาคาร ส่วนใหญ่ต้องการมายืนยันตัวตน เพราะเข้าใช้แอปเป๋าตังผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองไม่ได้
ส่วนร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินยังเข้ามาใช้บริการน้อย อาจเป็นเพราะว่ายังมีเวลาที่ยาวนานกว่า ภาพรวมทั้งจังหวัดตรัง มีร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วทั้งหมดประมาณ 8,000 แห่ง และพบว่าสาขาต่างอำเภอจะมีประชาชนไปรอที่ธนาคารจำนวนมาก เพราะทั้งประชาชนและร้านค้าต่างตื่นตัวร่วมโครงการนี้
ด้าน นางสาวสุวรรณี อ่อนรู้ที่เจ้าของร้านค้าชุมชน ในตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ บอกว่า ร้านค้าตนเองเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง แต่เปลี่ยนจากคนละครึ่งมาเป็นไทยช่วยไทยพลัส จึงมาให้ธนาคารช่วยลงทะเบียนยืนยันขอร่วมสิทธิให้ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาส เพราะเชื่อว่าหากร่วมโครงการจะขายได้ดีกว่า เพราะประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีทั้งบัตรประชารัฐ และโครงการไทยช่วยไทยพลัส จะสามารถกระตุ้นยอดขายได้ประมาณร้อยละ 30-40 แน่นอน
ส่วนร้านค้าบางแห่ง เช่น เจ้าของรถขายไอศกรีม บอกว่า ตนเองยืนยันไม่ร่วมโครงการ เพราะขายไอศกรีมแค่ชิ้นละไม่กี่บาท สูงสุด 22 บาท จึงไม่ร่วมดีกว่า เพราะสินค้าราคาน้อย แม้เชื่อว่าหากร่วม จะสามารถขายได้มากกว่า แต่ไม่อยากร่วม
ขณะที่ประชาชนชาวตรัง ต่างแสดงความดีใจ และขอบคุณรัฐบาบที่ออกโครงการนี้มา ส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้จำเป็นในครัวเรือน และยังซื้อช่วยเหลือเพื่อนบ้านรายอื่นได้ด้วย แต่เมื่อจบ 4 เดือนแล้ว อยากให้รัฐบาลต่อโครงการอีก