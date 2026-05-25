อบต.ตันหยงโป จ.สตูล เปิดมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด จัดเต็มพาเหรดวิถีเลสุดอลังการ เสริมสร้างสามัคคีชุมชน

อบต.ตันหยงโป เปิดฉากการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ดึง สส.บัญชีรายชื่อร่วมเป็นประธาน ไฮไลท์เด่นขบวนพาเหรดวิถีชุมชนชายฝั่งทะเลสร้างสีสัน ประชาชน-เยาวชนร่วมงานคับคั่ง
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้มีพิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569” โดยมี นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสตูล ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมี นายเจ๊ะอุเส็น บิลังโหลด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตันหยงโป ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
นายเจ๊ะอุเส็น บิลังโหลด นายก อบต.ตันหยงโป เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลตันหยงโป ได้พัฒนาพลาอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และที่สำคัญที่สุดคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด
สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิด ไฮไลท์สำคัญที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคือ ขบวนพาเหรดของแต่ละหมู่บ้าน ที่พร้อมใจกันถ่ายทอดและนำเสนอ "วิถีชีวิตชุมชนติดทะเล" ออกมาอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวตำบลตันหยงโปได้เป็นอย่างดี
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2569 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยมีทัพนักกีฬาซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ตันหยงโป จำนวน 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 391 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล (รุ่นเยาวชน, รุ่นประชาชน และรุ่นอาวุธโส) การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
ด้าน นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหาร อบต.ตันหยงโป หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน พร้อมอวยพรให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ