ยะลาคึกคัก เปิดรันเวย์แฟชั่น"ปากายัน มาลายู "เวทีผ้าท้องถิ่นมลายูสุดยิ่งใหญ่ รวมตัวนางงาม-นางแบบแถวหน้าของไทย ร่วมขับเคลื่อนอัตลักษณ์ชายแดนใต้สู่แฟชั่นสร้างสรรค์
ค่ำคืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เทศบาลนครยะลา ได้เนรมิตห้องช้างเผือก อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ให้กลายเป็นรันเวย์แฟชั่นโชว์สุดอลังการ ในพิธีเปิดงาน “Pakaian Melayu Fashion Show 2026” ภายใต้คอนเซปต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The Gold of Pakaian ประกายแสงแห่งยะลา” ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู ประจำปี 2569 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคมนี้
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความหรูหรา ตระการตาของ แสง สี เสียง ที่สะท้อนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และกงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนที่ตบเท้าเข้าร่วมชมความงดงามกันอย่างคับคั่ง จนทำให้รันเวย์ในค่ำคืนนี้เนืองแน่นและมีชีวิตชีวา
ไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้ คือการรวมตัวของเหล่านางงามและนางแบบชื่อดังของประเทศไทย กว่า 75 ชีวิต ที่มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของ “ผ้าท้องถิ่นมลายู” ผ่านแฟชั่นโชว์สุดตระการตา จำนวนทั้งสิ้น 114 ชุด สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานอย่างมาก นำโดย
ต้า มานิตา ฟาร์เมอร์ — นางสาวไทย 2565
หมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ — นางสาวไทย 2568
อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว — รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2022
เฟิร์ส ภัทราพร หวัง — Miss Supranational Thailand 2023
เฟิร์น วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์ — รองอันดับ 1 Miss Thailand World 2023
มด นันทิยา สุวรรณแสวง — รองอันดับ 1 The Face Top Model
ตะวัน พรลภัส จันทร์สิริ — Miss Perfect Thailand 2024
ริน่า คาริน่า มูลเลอร์ — รองอันดับ 1 Miss Supranational Thailand 2024
เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ — รองอันดับ 4 Miss Universe Thailand 2023
เอล่า นีรชา ดอร์ลิ่ง — Thai Supermodel 2024 ร่วมสะท้อนความงดงามของผ้าพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่น
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า"โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าท้องถิ่นมลายู ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของพื้นที่ นำมาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านการออกแบบ จนสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมนี้มาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ตลาดในประเทศ อาเซียน และระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม"
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งการประกวดออกแบบลายผ้าและเครื่องแต่งกาย (ชุดลำลอง, ชุดประจำวัน, ชุดราตรี รวมถึงเครื่องประดับ), นิทรรศการผ้าพื้นเมืองและการแสดงผลงานจาก 3 ประเทศ (ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย) พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการและเครือข่ายวัฒนธรรม
ด้าน นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณเทศบาลนครยะลาที่ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องยาก ให้กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังชื่นชมพลังความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าท้องถิ่นมลายูเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป
งาน Pakaian Melayu Fashion Show 2026 ในครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่า "ผ้าท้องถิ่นมลายู" ของยะลา มีศักยภาพพร้อมที่จะโบยบินและเปล่งประกายอย่างสง่างามบนเวทีโลกอย่างแท้จริง