ทารกวัย 2 เดือนลูกสาว “ด.ต.อดุลย์” อาการปลอดภัยแล้วหลังมีแผลถลอกบริเวณหน้าท้อง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คืบหน้าเหตุยิง ด.ต.อดุลย์ หะยีสุหลง ตำรวจ สภ.ยะหริ่ง ล่าสุด อาการปลอดภัย ส่วนลูกสาว ทารกวัย 2 เดือนที่แม่อุ้มไว้ ปลอดภัยแล้วเช่นกัน มีแผลถลอกบริเวณหน้าท้อง แพทย์ระบุว่าให้นมได้ตามปกติ
วันนี้ (25 พ.ค.) ความคืบหน้าเหตุคนร้าย 4 คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบบุกยิงตำรวจ สภ.ยะหริ่งเจ็บสาหัสขณะจอดรถรอรับลูกหน้าโรงเรียน กระสุนถูกภรรยาที่ลาคลอดเสียชีวิตในรถ ขณะอุ้มลูกที่เป็นทารก
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) รายงานว่า เวลา 20.20 น. จากการตรวจสอบยืนยันว่า ดาบตำรวจอดุลย์ หะยีสุหลง ซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้าง ขณะนี้อาการปลอดภัย อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ขณะที่เด็กหญิงอัฟฟรีนา หะยีสุหลง ทารกเพศหญิง ซึ่งอยู่ภายในรถขณะเกิดเหตุ เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณหน้าท้อง แพทย์ระบุว่าให้นมได้ตามปกติ และได้นำตัวเข้าพักรักษาที่ตึกมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ชั้น 2 ห้องศัลยกรรมหญิง ของโรงพยาบาลปัตตานี โดยอาการโดยรวมปลอดภัย