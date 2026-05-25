เร่งส่ง “อาจารย์หมอชื่อดัง” รักษาที่กรุงเทพฯ หลังถูกต่างชาติเมายา ขับจยย.ชนเจ็บสาหัส

สุราษฎร์ธานี - เร่งลำเลียง “อาจารย์แพทย์ชื่อดัง” บินด่วนเข้ากรุงเทพฯ ผ่าตัดสมอง หลัง ต่างชาติเมายา ขับ จยย. ชนอาการสาหัส ส่วนต่างชาติหลังเกิดเหตุได้ขับรถหลบหนี แต่ทางตร. ตามรวบได้แล้ว
จากกรณี รศ. นพ. ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ แพทย์อาสา ถูกชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ พุ่งชนแล้วหลบหนี โดยเกิดเหตุขณะที่คุณหมอ เดินอยู่ริมถนน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเลือดออกในสมอง ทั้งนี้หลังเกิดเหตุเพื่อนของอาจารย์หมอ ประสานขอให้เพจ Drama-addict ช่วยกระจายข่าวไปยังผู้ที่มีคลิปภาพเหตุการณ์ชนแล้วหนี ซึ่งเกิดเหตุเมื่อที่ 23 พ.ค.69) เวลาประมาณ 20.30-20.40 น. เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
จนกระทั้งวันนี้ 24 พ.ค. ที่ผ่ายมา สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน แจ้งว่า กรณีชาวต่างชาติขับรถชนคนเดินเท้า ผู้บาดเจ็บเป็นอาจารย์แพทย์ ตอนนี้ สภ.เกาะพะงัน ได้ตัวผู้ต้องหาแล้ว เป็นชาวอังกฤษ
ล่าสุดวันนี้ ( 25 พฤษภาคม) เวลา 14.30 น. ที่สนามบินสมุย ทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย พร้อมญาติผู้ป่วย ได้ประสานขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต หลังอาการทางสมองอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง และจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมสมอง
เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงตัว รศ.นพ.ธีระศักดิ์ จากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ไปยังสนามบินสมุย ก่อนส่งต่อขึ้นเครื่องบินของกองบินตำรวจ ซึ่งจอดเตรียมพร้อมรอรับ เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครทันที โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางโดยจะมีการส่งคุณหมอไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของคุณหมอ โดยได้เตรียมทีมศัลยแพทย์สมอง ห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับไว้แล้ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดี พล.ต.ท.สิทธิชัย โลกันภัย
ผบช.ภ.8 ได้กำชับให้ สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษอย่างตรงไปตรงมา หลังผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย โดยถูกแจ้งข้อหาหลายรายการ รวมถึงขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส ชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต และเสพยาเสพติด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและธุรกิจที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหา ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ขณะที่เพื่อนร่วมงาน อาจารย์หมอที่ได้รับบาดเจ็บ ระบุว่า ในทุก ๆ เดือนที่บินไปทำงานที่เกาะสมุย อาจารย์หมอต้น ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ จะเจียดเวลาไปทำงานอาสาที่เกาะพะงันเป็นประจำ ถือเป็นการได้บริการสังคมและได้พักผ่อนไปในตัว ให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสชีวิตชาวเกาะและบรรยากาศเงียบสงบของธรรมชาติที่แท้จริง