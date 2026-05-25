กระบี่ไฟเขียว ให้ "เครื่องบินน้ำ" ลงหาดทับแขก ยกระดับท่องเที่ยว

กระบี่ - กระบี่ไฟเขียว ! "เครื่องบินน้ำ" ลงหาดทับแขก ยกระดับท่องเที่ยวทะเลอันดามัน เชื่อมเดินทางอากาศทางน้ำ แต่ฝากดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นที่ฐาน
เมื่ิอเร็วๆ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2569 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลของเครื่องบินทะเล
ซึ่ง นายเอกชัย กิตติธรกุล กรรมการบริหารบริษัท สยามซีเพลน จำกัด (สาขากระบี่) ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวในพื้นที่หาดทับแขก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางในพื้นที่อันดามัน
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยาน ระยะห่างของโป๊ะ ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเล ก่อนที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน 3 จุด ตามที่บริษัทเสนอ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ขณะที่นายสมศักดิ์ เตบบุตร ผญบ.ม.3 ดูแลพื้ที่หาดเกาะกวางและทับแขก กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่จะมีเครื่องบินทะเล มาลงจอดที่หาดทับแขก ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ตนอยกฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงมาดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นที่ฐาน โดยเฉพาะถนน ที่ค่อนข้งคับแคบ 2 ข้างถนนมีรถของพนักงานโรงแรมและรถรับรับจ้างจอดอยู่อย่างแออัด ไม่มีที่ว่างให้จอดสำหรับรถที่มาจากที่อื่น
ตนอยากฝากให้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย และที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมพูดคุยกันในพื้นที่หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้