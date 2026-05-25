ชาวเบตงแห่เข้าคิวธนาคารยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส

ยะลา - ประชาชนเบตงแห่เข้าคิวธนาคารกรุงไทย อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”
วันนี้ (25 พ.ค.) ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาสุขยางค์ อ.เบตง จ.ยะลา พบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาต่อคิวรอเข้าใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนธนาคารเปิดทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” หลังจากประชาชนหลายรายไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบด้วยตนเอง จึงเลือกเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือ
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกประชาชนทั้งวัยทำงานและผู้สูงอายุ ขณะที่ประชาชนบางรายสามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้บริการอัตโนมัติหน้าธนาคารด้วยตนเองได้สำเร็จ ทำให้ช่วยลดระยะเวลาการรอคิวลงได้บ้าง
ด้านประชาชนที่มารอลงทะเบียนหลายคนระบุว่า โครงการนี้สามารถช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบัน อย่างไรก็ตามต้องการให้ภาครัฐปรับปรุงขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากและความแออัดของผู้มาใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย