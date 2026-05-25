‘สว.ไชยยงค์-สส.จูรี’ ร่วมหนุน “นครหาดใหญ่” ใช้ศิลปะฟื้นการท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นครหาดใหญ่ดึง ‘สว.ไชยยงค์-สส.จูรี’ ในฐานะตัวแทนคนสงขลาร่วมเปิด “นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ น้ำค้าง หยดหนึ่ง” หวังผนึกพลังใช้ศิลปวัฒนธรรมฟื้นคืนชีวิตชีวาเมือง พร้อมเยียวยาประชาชนที่เพิ่งผ่านอุทกภัยใหญ่
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2569 น.ส.วิรียา วิปุลากร รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์ Creative fine art exhibition “น้ำค้าง หยดหนึ่ง” พร้อมตัดริบบิ้นร่วมกับ นายไชยยงค์มณีรุ่งสกุล สว.สงขลา สายสื่อมวลชน นายจูรี นุ่มแก้ว สส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 สงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ศิลปินและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะตีนเขาคอหงส์
นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-30 ก.ย.2569 เป็นโครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้เชิญ “กลุ่มศิลปิน นฤมิตร อิสรา” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของศิลปินและคนทำงานศิลปะในภาคใต้ ซึ่งมีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ทั้งในฐานะคนทำงานสร้างสรรค์ หรือในบทบาทครูบาอาจารย์ รวมถึงศิลปินอิสระ โดยครั้งนี้มีกิจกรรมเวิร์กชอปศิลปะช่วงเช้าบนเขาคอหงส์ และช่วงบ่ายมีพิธีเปิดนิทรรศการที่แสดงร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมี 12 ศิลปินหลักกับ 11 ศิลปินรับเชิญเข้าร่วมสามารถเข้าชมได้ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.