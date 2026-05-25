คาดไฟฟ้าลัดวงจร! ไฟโหมไหม้โรงเก็บน้ำมันดีเซลเกือบ 200 ลิตรใน จ.พัทลุง

พัทลุง - ไฟไหม้โรงเก็บน้ำมันดีเซลเกือบ 200 ลิตรของร้านปะยางรถยนต์ ริมถนนเพชรเกษม สายพัทลุง-หาดใหญ่ ใน อ.เขาชัยสน เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง 4 คันจากหลายหน่วยช่วยดับไฟ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงควบคุมได้ คาดไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้ (25 พ.ค.) เวลา 09.10 น. ตำรวจ สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุไฟไหม้โกดังเก็บน้ำมันดีเชลของร้านปะยางรถยนต์ริมถนนเพชรเกษม สายพัทลุง-หาดใหญ่ ม.7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลโคกม่วง อบต.เขาชัยสน และ อบจ.พัทลุง จำนวน 4 คันเร่งระดมดับไฟที่ลุกไหม้โกดังเก็บน้ำมันดีเชล ที่ภายในมีถังน้ำมันจำนวน 200 ลิตร โดยบางส่วน เจ้าของได้เคลื่อนย้ายออกมาได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำ ประมาณ 30 นาทีจึงควบคุมไฟไว้ได้
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดชาวบ้านได้ยินเสียงดังบึ้มขึ้น จึงออกมาดูและแจ้งนายนิคม หนูใหม่ อายุ 68 ปี เจ้าของร้าน ว่า มีไฟไหม้ โดยนายนิคมได้ออกมาดูพบไฟลุกไหม้จึงประสานรถน้ำช่วยดับไฟดังกล่าว
สำหรับสาเหตุในเบื้องต้นคาดว่า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพราะโรงเก็บน้ำมันเป็นอาคารเก่า ซึ่งน้ำมันที่เก็บไว้ในโกดังนั้นเป็นน้ำมันดีเชล ที่มีรถบรรทุกแวะจอดถ่ายน้ำมันขาย โดยเจ้าของอู่เก็บไว้ทยอยขายให้ชาวบ้านในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด