ศอ.บต. ปลุกพลัง “เสียงนก“ จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนนกปรอดหัวโขนกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวชายแดนใต้ สร้างสังคมสันติสุข

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2569) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนนกปรอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปรอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงและเพาะพันธุ์นกปรอดหัวโขน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก
นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวใต้เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้ยกระดับเป็น “Soft Power” ที่มีชีวิต และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2569
ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และเครือข่ายชมรมผู้เลี้ยงและเพาะพันธุ์นกปรอดหัวโขนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานมหกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อยกระดับนกปรอดหัวโขนสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ สร้างรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งด้านการเพาะพันธุ์ในฟาร์มมาตรฐาน การผลิตกรงนกหัตถกรรม และอุตสาหกรรมอาหารนก โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม
นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยภายในงานมีนกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,500 ตัว แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวีไอพี ประเภท 4 จี ประเภทแฟนซี และประเภทโอเพ่น
รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ยังมุ่งสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุข ผ่านการใช้ “เสียงนก” เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา เปลี่ยนพื้นที่การแข่งขันให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข ความปลอดภัย และสะท้อนภาพลักษณ์สันติสุขที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมในงานยังประกอบด้วยนิทรรศการวิชาการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กิจกรรม Workshop ภูมิปัญญาการทำกรงนก และการดูแลสุขภาพนก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลัง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลมองเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการผลักดันให้นกปรอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างเม็ดเงิน กระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มหาศาล การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นสื่อกลางในการสร้างสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นเครื่องสะท้อนว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่แห่งโอกาส เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์