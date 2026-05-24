กงสุลจีนเชิญ ส.ว.ไชยยงค์จิบน้ำชาหารือความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิตชาวใต้

“ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล” สมาชิกวุฒิสภาและนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ พร้อมหนุนกงสุลจีน เดินหน้าเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน นำผู้นำศาสนา สื่อ และเยาวชนใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภาและนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า นาย วัง จื้อเจียน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ได้เชิญตนจิบน้ำชา หารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาเศรษกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ และการร่วมมือในข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างไทย-จีน ณ บ้านพักกงสุลใหญ่สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ถนนสะเดา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
สาระสำคัญในการหารือมีเรื่องการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคใต้ ซึ่งกงสุลจีนให้ความสนใจในการส่งเสริมการอาชีพการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และตลาดยังเปิดกว้าง แต่เกษตรกรไทย ขาดหลักวิชาการ ขาดการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเกษตร รวมทั้งในเรื่องการตลาด ซึ่งขณะนี้สำนักกงสุลได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกตรกรไทย และจะนำตัวแทนเกษตรกรไปดูงานในประเทศจีน
นาย วัง จื้อเจียน ได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรว่า เรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรไทย
นาย วัง จื้อเจียน ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ว่า การมีท่าเรือน้ำลึกที่ได้มาตรฐาน หรือท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 ของจังหวัดสงขลาก็มีความจำเป็น เพราะจากการพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจในภาคใต้แล้ว ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ของภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ต้องส่งออกไปที่ท่าเรือปีนังของมาเลเซีย หรือท่าเรือแหลมฉบัง จ.ระยอง ทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ถ้าภาคใต้มีท่าเรือน้ำลึกที่ได้มาตรฐาน จะเป็นการทำให้มีการลงทุนในภาคใต้มากขึ้น
“ความจริง ท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมจะนะก็มีความเหมาะสม หากรัฐบาลทำความเข้าใจกับประชาชนที่ไม่เห็นด้วย”
นาย วัง จื้อเจียน ได้กล่าวถึงเรื่องการร่วมมือในเรื่องข่าวสารระหว่างจีน-ไทย ว่า ต้องมีความเป็นกลางและต้องตรวจสอบรายละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด เช่น ข่าวที่ จ.ภูเก็ต ที่มีการเสนอข่าวว่า คนจีนทำร้ายคนไทย แต่ข้อเท็จจริงภายหลังเป็นคนจากชาติอื่น ที่ไม่ใช่คนจีน หรือข่าวสารจากประเทศจีน ที่ถูกบิดเบือนจากชาติตะวันตก เป็นต้น
นอกจากนี้ นาย วัง จื้อเจียน ยังกล่าวถึงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยว่า จะต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งด้านการศึกษา และความรู้ ซึ่งสถานกงสุลมีโครงการนำเยาวชนและผู้นำศาสนาไปทัศนศึกษาเพื่อให้เห็นการพัฒนาในทุกด้านในประเทศจีน เพื่อให้เห็นถึงความเป็นจริง ที่จะทำให้เยาวชนและผู้นำศาสนามีความรู้ความเข้าใจในประเทศจีนมากขึ้น
กงสุลจีน ประจำจังหวัดสงขลา ยังได้หารือกับนายไชยยงค์ในประเด็นการเชิญสื่อมวลชนจากภาคใต้ของไทยเดินทางไปดูงานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และอื่นๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างเดือน สิงหาคมนี้ โดยจะมีการกำหนดมณฑลที่จะเดินทางไปดูงานอีกครั้งหนึ่ง