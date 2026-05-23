สลด! เด็ก 8 ขวบจมน้ำสระกลางเมืองปาดังเบซาร์ดับ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดเหตุเด็ก 8 ขวบ จมน้ำสระกลางเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พบสระน้ำดังกล่าวทราบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย
วันนี้ (23 พ.ค.) พ.ต.ต.อนุวัฒน์ ณ ปัตตานี สว.(สอบสวน) สภ.ปาดังเบซาร์ ได้รับแจ้งมีเด็กอายุ 8 ขวบ จมน้ำในสระน้ำเทศบาล ถ.เฉลิมเขตซอย 3 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งมีความลึกกว่า 5 เมตร จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพปาดังเบซาร์
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบรองเท้าเด็กวางอยู่บริเวณริมน้ำ แต่ด้วยน้ำที่มีความลึกประมาณ 5 เมตร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานหน่วยกู้ชีพมิตรภาพสามัคคีท่งเซียนเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่ พร้อมด้วย นักประดาน้ำของมิตรภาพ เข้าร่วมการค้นหา ซึ่งใช้เวลาไม่นานจึงพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ ด.ช.อิทธิกร บุญช่วย อายุ 8 ปี เจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำ และนำตัวส่งโรงพยาบาลปาดังเบซาร์
จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า เด็กมาเล่นน้ำด้วยกัน 3 คน และมีคนหนึ่งจมน้ำหายไป มีชาวบ้านพยายามลงไปช่วยแต่ไม่สามารถช่วยได้เพราะน้ำลึกมาก โดยสระน้ำดังกล่าวทราบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย เนื่องจากเป็นสระน้ำที่อยู่กลางเมืองปาดังเบซาร์ และมักจะมีเด็กและชาวบ้านมาเล่นน้ำ
หลังจากนี้ทาง พนักงานสอบสวนจะเรียกสอบเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น พร้อมตรวจสอบกล้องจับปิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงด้วย