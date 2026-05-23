ห้าวจัด!หนุ่มอินเดียถ่ายคลิปยิงปืนลงโซเชียล ตร.ปพ.ภ.8 บุกจับคาเกาะพะงัน แสบพกเมนูยาเร่ขาย

สุราษฎร์ธานี – หนุ่มอินเดียห้าวจัด! ถ่ายคลิปยิงปืนโพสต์โชว์โซเซียล ตำรวจ ปพ.ภ.8 บุกจับคาเกาะพะงัน พบพฤติกรรมสุดแสบ ทั้งโอเวอร์สเตย์-พกเมนูเร่ขายยาเสพติด ขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมพยายามวิ่งหลบหนีแต่ไม่รอดรวบได้พร้อมของกลาง
จากกรณีชาวต่างชาติ ถ่ายภาพถืออาวุธปืนยาว และ อาวุธปืนสั้น และ มีภาพของการฝึกซ้อมยิงปืนตามเป้า ปรากฎในสื่อโซเชียล ล่าสุดวันนี้ ( 23 พ.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย (ผอ.ศปชก.ตร.) และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฏหมาย ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำ สง.ผบ.ตร. ในฐานะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฏหมาย พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.ภ.8
ระดมเจ้าพนักงานตำรวจชุด กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 นำโดย พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8เข้าจับกุมตัว นายชาเบล (MR.SHABEEL ) อายุ 33 ปี สัญชาติ อินเดีย ที่บริเวณ หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ในข้อหา เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(Overstay) พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 แมทแอมแฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 เคตามีน ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1,2 (แอมแฟตามีน) , (เคตามีน)โดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดประเภทที่ 1 และ 2 จำนวนมาก และจับกุมนายอภิเดช คงมั่น พร้อมของกลาง อาวุธปืน 1 กระบอก และยาเสพติดจำนวนหนึ่ง..
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่และได้ให้ข้อมูลบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์ มั่วสุ่มและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บริเวณสวนทุเรียน ม.2 ต.บ้านใต้.อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานีและยิงอาวุธปืนในบริเวณที่พักบ่อยครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า บุคคลดังกล่าวคือนายชาเบล ต่อมาวันนี้ 23 พ.ค. 2569 เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว เมื่อไปถึงพบบ้านพักจำนวน 3 หลัง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ถามเจ้าของบ้าน ทราบว่านายชาเบล ออกไปข้างนอกกำลังกลับเข้ามา
ทางเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มจับ เมื่อเมื่อนายชาเบล มาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัว เมื่อนายชาเบล เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะวิ่งหลบหนี แต่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้ หลังจากนั้นได้นำตัวมาตรวจนค้น จากการตรวจค้นตัวยาเสพติดจำนวน 9 ถุง และ หลอดอลูมิเนียมจำนวน 1 หลอด พบเหล็กใช้สำหรับตักยาเสพติดจำนวน 1 อัน ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าฟองน้ำสีชมพู ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง
อย่างไรก็ตามจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ที่หน้านี้ ทราบว่า นายชาเบล มีพฤติกรรมชอบอาวุธปืน และมีการถ่ายรูปกับทั้งอาวุธปืนสั้นและยาว พบร่องรอยการฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน เช่นปลอกกระสุน และเป้ายิงปืน อีกทั้งยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายชาเบล พบว่า มีรูปภาพระบุรายการยาเสพติดต่างๆพร้อมแจ้งราคาชัดเจน เบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมจัดทำบันทึกจับกุมแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป