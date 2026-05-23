ระทึก! ไฟไหม้ซากรถลานชำแหละแยกชิ้นส่วนขายที่พัทลุง เสียหายนับล้านบาท

พัทลุง – เกิดเหตุไฟไหม้ซากรถที่เตรียมชำแหละแยกชิ้นส่วนขายเกือบทั้งลาน เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำนานเกือบชั่วโมงก่อนดับไฟลงได้ มูลค่าความเสียหายนับล้านบาท เหตุเกิดในพื้นที่ ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
วันนี้ (23 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุไฟไหม้ซากรถเก่า ที่มีการแยกชิ้นส่วนชำแหละขาย โดยเหตุเกิดในพื้นที่ ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเรถดับเพลิงจาก อบจ.พัทลุง ในที่เกิดเหตุไฟกำลังลุกไหม้ซากรถเกือบทั้งลาน โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำนานเกือบชั่วโมง ก่อนควบคุมไฟให้ดับลงได้ โดยมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1ล้านบาท
จากการสอบถาม นายธนากูล เพทหนู อายุ 29 ปี ผู้เป็นเจ้าของ ทราบว่า ได้หาซื้อรถเก่าที่ประสบอุบัติเหตุ รถน้ำท่วม มาชำแหละแยกชิ้นส่วนขาย ก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนกำลังไปเอารถจาก สภ.เมืองพัทลุง ที่ประสบอุบัติเหตุ ปล่อยให้ลูกน้องแยกชิ้นส่วนอยู่คนเดียว โดยขณะที่ลูกน้องตัดแยกชิ้นส่วนได้เกิดประกายไฟลุกไหม้ชิ้นส่วนรถ จนทำให้ลุกลามได้รับความเสียหายดังกล่าว