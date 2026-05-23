xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กราญ” นำกำลังเปิดปฎิบัติการทลายนอมินีต่างชาติ บนเกาะพะงัน 45 หมายจับ ตรวจค้น 32 เป้าหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุราษฎร์ธานี - บิ๊กราญ รอง.ผบ.ตร.นำกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติเกาะพะงัน " ครั้งที่ 2 บนเกาะพะงัน 45 หมายจับ ตรวจค้น 32 เป้าหมาย เน้นย้ำนอมินี ถือครองที่ดิน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 23 พ.ค.69 ) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย (ผอ.ศปชก.ตร.) และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฏหมาย พร้อมคณะ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะพะงัน " จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 กำลังกว่า 300 นาย โดยในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติการเมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเป้าดำเนินคดีกับกลุ่มคนต่างด้าวที่ใช้บริษัทนอมินีในการกว้านซื้อและครอบครองที่ดิน


ทางพนักงานสอบสวน ที่นำทีมโดย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน ที่มีการดำเนินคดี กว่า 39 คดี พร้อมขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายค้น จำนวน 36 จุด ซึ่งเป้าหมายที่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีพฤติการณ์เป็นนอมินี และ ขออนุมัติหมายจับ จำนวน 45 หมายจับ ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติต่างๆ โดยได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้น บริษัท เอฟบี พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 837 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน เปิดให้บริการสอนโยคะและจำหน่ายอาหาร ในชื่อ เดอะ โยคะ เฮ้าส์ เกาะพะงัน

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า บริษัทดังกล่าว มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือครองที่ดิน 8 แปลง ประมาณ 5 ไร่ มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง) ซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียน มีคนไทยถือหุ้นร่วมกับ นายอิชาย เบอเกอร์ สัญชาติอิสราเอล เกินกว่าร้อยละ 50 ทำให้บริษัทถือสัญชาติไทยแต่ในความเป็นจริง บริษัทดังกล่าว มีนายอิชาย เบอเกอร์ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว แต่ได้ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี)โดยไม่ได้มีการลงทุนจริง


สรุปผลการปฏิบัติในวันนี้ ตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินี ไปซื้อและครอบครองที่ดิน บนเกาะพะงัน ถือเป็นปลายน้ำ ซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 บริษัทที่มีพฤติการณ์เป็นนอมินีจำนวน 32 บริษัท ที่ดิน 45 แปลง จำนวน 40 ไร่ 11.9 ตร.ว. ศาลอนุมัติ หมายจับ 45 หมายจับ ศาลอนุมัติหมายค้น 15 หมายค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้ 21 คน นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทที่ครอบครองที่ดิน ซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง จำนวน 32 บริษัท ที่ดิน 38 แปลง จำนวน 38 ไร่ 7.5 ตร.ว. ศาลได้อนุมัติหมายค้น 21 หมาย เพื่อเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาทำการสอบสวนปากคำ เกี่ยวกับการถือครองที่ดินในนามของทั้ง 32 บริษัท และ ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ได้เน้นยำให้มีการตรวจสอบพื้นที่และกวดขันจับกุมต่างด้าวที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ตลอดจนกลุ่มคนต่างด้าวที่อยู่อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด (Overstay)


พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง.ผบ.ตร. เปิดเผยขณะลงพื้นที่ ว่า ทาง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. มอบนโยบายเร่งด่วนจากนายกรัฐมนตรี ให้เดินหน้ากวาดล้างขบวนการนอมินี หรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นและถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติ จากนั้น ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตนเองเร่งกวาดล้างให้เด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การทำธุรกิจผิดกฎหมาย และแย่งอาชีพคนไทย โดยปัญหานี้สะสมตั้งแต่ปี 67 บนพื้นที่เกาะพะงัน มีการดำเนินคดีกับธุรกิจต้องสงสัยแล้ว 29 คดี ศาลพิพากษาแล้ว 2 คดี มีผู้ต้องหารวม 62 ราย แบ่งเป็นคนไทย 32 ราย และชาวต่างชาติ 30 ราย

จากการเปิดปฏิบัติการเฟส 1 ไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเน้นมุ่งเป้ากลุ่มต้นน้ำและกลางน้ำ (บริษัทกฎหมาย บัญชี และบริษัทนอมินี) ดำเนินคดีรวม 37 คดี ออกหมายจับ 3 หมาย และเข้าตรวจค้น 27 หมาย พบพฤติการณ์ใช้ชื่อคนไทยที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือพนักงานในเครือมาถือหุ้นแทน และใช้บ้านเลขที่เดียวกันจดทะเบียนบริษัทต่างชาติกว่า 100 บริษัท เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และครอบครองที่ดินโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

“ส่วนหลังจากปฏิบัติการเฟส 2 แล้ว จะทำการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พาณิชย์จังหวัด และสำนักงานที่ดิน เพื่อเร่งรัดสืบสวนเส้นทางการเงิน ขยายผลขบวนการอำพรางนี้อย่างถอนรากถอนโคน พร้อมตรวจสอบเชิงลึกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายเอาเปรียบคนท้องถิ่น และจะขยายผลกวาดล้างในลักษณะนี้ทั่วประเทศอย่างจริงจัง หากประชาชนพบเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน ตร. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


รอง.ผบ.ตร.ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอย้ำว่า เป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้ คือการจัดระเบียบเกาะพะงัน ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรม ประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามาลงทุน และประกอบธุรกิจได้ตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนว่า ธุรกิจใดที่คนต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ และ ต้องได้รับอนุญาตในรูปแบบใด กฎหมายดังกล่าวแบ่งลักษณะธุรกิจออกเป็นหลายบัญชีโดยในส่วนที่สำคัญ คือ "บัญชีสอง" และ "บัญชีสาม" ธุรกิจตามบัญชีสองจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ส่วนธุรกิจตามบัญชีสาม คนต่างด้าวสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ด้าวได้ โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่เกาะพะงัน แต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด


ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศ ที่ สภ.เกาะพะงัน พบว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ได้เกณฑ์ พนักงานสอบสวน จำนวนมาก มาทำการแยกสอบปากคำ ผู้ต้องหา พยาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมหลักฐานพร้อมเร่งสรุปสำนวนคดี เพื่อส่งฟ้องศาล เพื่อดำเนินคดีต่อไป

“บิ๊กราญ” นำกำลังเปิดปฎิบัติการทลายนอมินีต่างชาติ บนเกาะพะงัน 45 หมายจับ ตรวจค้น 32 เป้าหมาย
“บิ๊กราญ” นำกำลังเปิดปฎิบัติการทลายนอมินีต่างชาติ บนเกาะพะงัน 45 หมายจับ ตรวจค้น 32 เป้าหมาย
“บิ๊กราญ” นำกำลังเปิดปฎิบัติการทลายนอมินีต่างชาติ บนเกาะพะงัน 45 หมายจับ ตรวจค้น 32 เป้าหมาย
“บิ๊กราญ” นำกำลังเปิดปฎิบัติการทลายนอมินีต่างชาติ บนเกาะพะงัน 45 หมายจับ ตรวจค้น 32 เป้าหมาย
“บิ๊กราญ” นำกำลังเปิดปฎิบัติการทลายนอมินีต่างชาติ บนเกาะพะงัน 45 หมายจับ ตรวจค้น 32 เป้าหมาย
+1