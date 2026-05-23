ชาวบ้านผวาแจ้งทีมปราบอสรพิษสงขลาช่วยจับงูจงอางนอนขดเฝ้าสวนยาง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู จ.สงขลา และ กู้ชีพ อบต.สะท้อน ร่วมกันเข้าจับงูจงอางขนาดใหญ่ที่นอนอยู่ในกอไผ่ภายในสวนยางชาวบ้าน อ.นาทวี จ.สงขลา ไม่ยอมไปไหน วัดขนาดตัวยาวกว่า 3.30 เมตร
วันนี้ (23 พ.ค.) ที่ จ.สงขลา เจ้าของสวนยางถึงกับผวาไม่กล้ากรีดยาง เพราะว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่นอนขดอยู่ในกอไผ่ไม่ยอมไปไหนมา 2-3 วันแล้ว และได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู จ.สงขลา และ กู้ชีพ อบต.สะท้อน ให้ไปช่วยจับ ทีมจับงูชุดนี้ซึ่งนำโดย นายทวีศักดิ์ บุญเศษ ก็รีบลงไปตรวจสอบ
พบกับเจ้าของสวนยางคือ น.ส.กาญจนา ยีโชติช่วง อายุ 26 ปี อยู่ที่ ม.2 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา จึงนำพาทีมจับไปยังกอไผ่ภายในสวนยางที่งูจงอางตัวนี้อาศัยอยู่ จึงพบงูจงอางขนาดใหญ่ที่นอนอยู่ในกอไผ่ไม่ยอมไปไหน และบริเวณท้องป่องน่าจะกินตะกวดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแลนเข้าไป จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่นอนอิ่มไม่ยอมเลื้อยหนีไปไหน
ทีมจับจึงได้ค่อย ๆ แหวกพงหญ้าจับหางมันลากออกมา จนสามารถลากตัวมันออกมาจากกอไผ่ได้สำเร็จ แต่มันก็ชูคอพยายามสู้ตลอดเวลา แต่ทีมจับงูก็อาศัยความชำนาญใช้มือเปล่า ๆ ล็อกคอมันเอาไว้ได้แบบง่าย ๆ ซึ่งวัดความยาวได้ 3.30 เมตร นำใส่กระสอบเพื่อพาไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติต่อไป