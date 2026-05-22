เสียชีวิตแล้วที่ รพ. “ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ สุราษฎร์” หลังคนร้ายบุกยิง สภ.สายบุรี

วันนี้ (22 พ.ค.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบยิง สภ.สายบุรีหลังใหม่ กระสุนถูก ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ สุราษฎร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุด เวลาประมาณ 20.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) รายงานว่า สิบตำรวจเอก ณัฐวุฒิ สุราษฎร์ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้เสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ หากพบบุคคลต้องสงสัยหรือเบาะแสที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าว แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. หมายเลข 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป