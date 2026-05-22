เชิญ “กงสุลใหญ่จีน” ร่วมเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพชุมพร ปี 2569 กว่า 4 แสนตัน

ชุมพร - รองปลัดกระทรวงเกษตร ควงผู้ว่าฯ กงสุลใหญ่จีน เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพชุมพร ปี 2569 กว่า 4 แสนตัน ยกระดับมาตรฐานสวนผลไม้ สร้างความเชื่อมั่นตลาดทั้งในและต่างประเทศ
วันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2569 ) นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ต้อนรับนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจาง เสี่ยวหรง รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ในพิธีเปิดงาน “วันเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพร ประจำปี 2569” ควบคู่กับ “โครงการสร้างความตระหนักรู้และยกระดับคุณภาพสวนผลไม้ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียน Big Cleaning ปี 2569” ณ บ้านเขายาว หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ สส.ชุมพร เขต 2 นายรักชาติ แคล่วคล่อง กำนันตำบลถ้ำสิงห์ นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ภาคเอกชน เกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 6,009 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,755,625 ไร่ นับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 15 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา ตอนกลางเป็นพื้นที่ดินตื้นและดินนาเหมาะแก่การเกษตรกรรม ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ดินทราย ดินเค็มชายฝั่งทะเล และดินภูเขา พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด กาแฟพันธุ์โรบัสตา ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ในปี 2566 จังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มูลค่า 115,568 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคการเกษตร 58,046 ล้านบาท และนอกภาคการเกษตร 57,521 ล้านบาท โดยภาคเกษตรถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตทุเรียน ไก่เนื้อ และไก่ไข่ จังหวัดชุมพรมีวิสัยทัศน์ “ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง
ด้านนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งปลูกทุเรียนและไม้ผลคุณภาพที่สำคัญของภาคใต้และของประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้ทุเรียนชุมพรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด และกลิ่นหอมละมุน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยให้ความสำคัญกับการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดจนยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตไม้ผลภาคใต้ ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญและมีสัดส่วนการส่งออกสูง ดังนั้น การรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และสุขอนามัยพืชจึงเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้กระบวนการส่งออกเป็นไปอย่างถูกต้อง ป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ และรักษาภาพลักษณ์ผลไม้ไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ขณะที่นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รายงานว่า จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 337,272 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 251,567 ไร่ และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด 406,968 ตัน โดยเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม นอกจากนี้ “ทุเรียนชุมพร” ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มีลักษณะเด่นคือ เนื้อหนา ละเอียด รสชาติหวานมัน และกลิ่นหอมไม่ฉุน เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ เพื่อแสดงศักยภาพและประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพร ซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยพืชแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP และผลักดันการผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของตลาด
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของทุเรียนไทยในตลาดต่างประเทศ” การเสวนาหัวข้อ “พลิกบทบาทจากชาวสวน สู่แนวคิดแบบเจ้าของกิจการ สร้างสวนทุเรียนอย่างไรให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน” พิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพร หรือกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรก การประชาสัมพันธ์ทุเรียนและผลิตภัณฑ์จากทุเรียน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม Big Cleaning Day สวนทุเรียน และการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
นายรักชาติ แคล่วคล่อง กำนันตำบลถ้ำสิงห์ กล่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่เพิ่มเติมว่า ตำบลถ้ำสิงห์มีทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก มีพื้นที่ปลูกประมาณ 5,210 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น มังคุด กาแฟ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และกล้วยหอมทอง สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางการเกษตรและศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน แม้เกษตรกรตำบลถ้ำสิงห์ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการสวน ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนในปีนี้มีคุณภาพดี เนื้อแน่น รสชาติอร่อย และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,531 ไร่ ซึ่งเป็นการยืนยันคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตระดับส่งออก
การจัดงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และชุมชน เพื่อยกระดับทุเรียนชุมพรให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างรายได้ให้เกษตรกร เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และรักษามาตรฐานผลไม้ไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน