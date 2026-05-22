คนร้ายอาศัยความมืดลอบกระหน่ำยิง สภ.สายบุรีหลังใหม่ ตำรวจเจ็บสาหัส 1 ราย

ปัตตานี - คนร้ายลอบยิง สภ.สายบุรีหลังใหม่ กระสุนถูก ส.ต.อ.นัฐวุฒิได้รับบาดเจ็บสาหัส กระสุนเข้าแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวา และมีบาดแผลที่หัวไหล่ด้านซ้าย
วันนี้ (22 พ.ค.) เวลาประมาณ 18.20 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจาก สภ.สายบุรีว่า ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธยิงเข้ามายังภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรี (หลังใหม่) ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้อาศัยจังหวะความมืด ซุ่มอยู่บริเวณด้านข้างของสถานีตำรวจ ก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้ามาด้านใน ส่งผลให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย คือ ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ สุราษฎร์ อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.หนองจิก ปฏิบัติราชการ สภ.สายบุรี สภาพถูกกระสุนปืนพบบาดแผลฉกรรจ์บริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวา และบริเวณหัวไหล่ด้านซ้าย เพื่อนตำรวจได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอย่างเร่งด่วนแล้ว
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.ธีรพจน์ ยินดี ผกก.สภ.สายบุรี ได้สั่งการประสานงานชุดกำลัง 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุทันที เพื่อสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของกลุ่มคนร้าย
ด้านพนักงานสอบสวน สภ.สายบุรีได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และปลอกกระสุนเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หาอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ