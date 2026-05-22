ระทึก! กลางเมืองภูเก็ต สาวลัตเวีย แก้ผ้าเดินริมถนนก่อนกระโดดลงคลอง โวยลั่น “ถูกตามฆ่า”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ระทึก! กลางเมืองภูเก็ต! สาวลัตเวียแก้ผ้าเดินริมถนน ก่อนกระโดดคลองบางใหญ่ โวยลั่น “มีคนจะฆ่า” จนท.ช่วยวุ่น ก่อนนำตัวส่งรักษาตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (22 พฤษภาคม 2569) เจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์ สภ.เมืองภูเก็ต รับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติ เดินแก้ผ้าอยู่บริเวณถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จึงรุดเข้าตรวจสอบทันที
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบ หนังสือเดินทางตกอยู่ริมถนน ระบุชื่อ นางทัตยาณา อายุ 48 ปี สัญชาติลัตเวีย ส่วนตัวนักท่องเที่ยวหญิงรายดังกล่าว ได้กระโดดลงไปในคลองบางใหญ่ พื้นที่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ทหารเรือ เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยระหว่างปฏิบัติการ นักท่องเที่ยวหญิงพยายามว่ายน้ำหนีออกไปทางทะเล พร้อมตะโกนโวยวายตลอดเวลาว่า “มีคนจะตามฆ่า”
ภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 มาตรา 22 เนื่องจากเป็นบุคคลที่น่าเชื่อว่ามีภาวะผิดปกติทางจิต เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป