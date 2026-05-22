อธิบดีกรมป่าไม้ เซ็นคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง “หาดนุ้ย” ภูเก็ต ภายใน 5 มิ.ย.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – อธิบดีกรมป่าไม้ เซ็นคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ และรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกหาด “ยะนุ้ย” ภูเก็ต ภายใน 5 มิ.ย.นี้ หลังมีการลงตรวจสอบพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา
จากกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง และกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หาดนุ้ย ต.กะรน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะรองรับการท่องเที่ยว พร้อมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมหลายรายการ
อย่างไรก็ตามล่าสุด อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงนามคำสั่งตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ให้ผู้ครอบครองพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขานาคเกิด” บริเวณหาดนุ้ย ซอยแหลมนุ้ยออก หมู่ 2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2569
เนื่องจากการตรวจสอบพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ประมาณ 15-18 ไร่ และมีสิ่งปลูกสร้างรวม 11 รายการ อาทิ ร้านค้า บ้านพัก ห้องน้ำ จุดบริการนักท่องเที่ยว ศาลาพัก รูปปั้นพญานาค ลานสักการะ ถนนคอนกรีต รวมถึงฝายกั้นน้ำ
การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ และได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้วที่ สภ.กะรน หากไม่ดำเนินการรื้อถอนภายในกำหนด กรมป่าไม้สามารถเข้าดำเนินการรื้อถอนเองได้ทันที พร้อมเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของค่าดำเนินการ
ขณะที่ผู้ถูกคำสั่งยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง ถือเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการเอาจริงของภาครัฐ ต่อปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและใช้ประโยชน์เชิงท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัดภูเก็ต ที่สังคมกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด