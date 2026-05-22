สองสามีภรรยาปลูกแคคตัสข้างบ้านขายทั่วประเทศ ลูกค้าตรึมกระแสดีต่อเนื่อง

ตรัง - สองสามีภรรยาชาวตรังนำพื้นที่ข้างบ้านที่มีเพียง 1 งาน มาสร้างเป็นโรงเรือนปลูกแคคตัสขาย ทั้งที่หน้าบ้านและส่งออนไลน์ทั่วประเทศ ลูกค้าแห่ซื้อเพียบเพราะกระแสความนิยมไม่เคยตก
วันนี้ (22 พ.ค.) นางพะเยาว์ คงน้อย และ นายสุรินทร์ สีหะเนิน สองสามีภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 64/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งนำพื้นที่ข้างบ้านที่มีเพียง 1 งาน มาสร้างเป็นโรงเรือนปลูกแคคตัส หรือต้นกระบองเพชร เพราะแม้เวลาจะผ่านเลยไปยาวนานแค่ไหน แต่ไม้ประดับประเภทนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
นางพะเยาว์ บอกว่า ได้เพาะขยายพันธุ์แคคตัสขายมาประมาณ 5-6 ปีแล้ว โดยเริ่มจากลูกสาวซึ่งไปเรียนมหาวิทยาลัยและพักอยู่หอพัก พอกลับบ้านก็นำเอาแคคตัสกลับมาฝากให้แม่ช่วยเลี้ยง ซึ่งตอนนั้นแม้ตนเองจะยังเห็นเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ก็พยายามหมั่นดูแลเช้าเย็น จนเกิดเป็นความชอบ และเริ่มสั่งซื้อพันธุ์เข้ามาเพิ่มเติมเรื่อย ๆ จากนั้นก็เข้ากลุ่มแคคตัสเพื่อหาความรู้ และเห็นว่าเพื่อนโพสต์ขายจึงลองขายดูเพื่อเป็นอาชีพเสริม ปรากฏว่าขายได้ จากที่เลี้ยงในเต็นท์เล็ก ๆ จึงขยายโรงเรือน และเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง รวมทั้งขยายพันธุ์ด้วยตัวเองได้กว่า 50 สายพันธุ์ แล้วขายมาเรื่อย ๆ ทั้งหน้าบ้านตนเองและทางออนไลน์ซึ่งส่งขายทั่วประเทศ
โดยแคดตัสเหล่านี้จะขายในราคาตั้งแต่หลักสิบบาท ไปจนถึงหลักหมื่นบาท และแม้จะทำเพียงคนเดียว แต่แค่ 2-3 ปี ก็สามารถขายได้เงินแล้ว 2-3 แสนบาท ลูกค้าที่ซื้อ มีทั้งต้นแม่พันธุ์ ต้นที่กำลังเจริญโต และต้นเล็ก ที่อยากจะนำไปเลี้ยง และได้เห็นพัฒนาการของต้นไม้ ประกอบกับล่าสุดลูกสาวเรียนจบมาแล้ว จึงได้กลับมาช่วยงานที่บ้านเพื่อดูแลและเลี้ยงแคดตัสอย่างจริงจัง เพราะพืชชนิดนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย ต้องการน้ำน้อย ชอบแสงแดดแต่ไม่จ้ามาก จึงต้องทำแบบระบบปิดเพื่อช่วยกรองแสง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเฟซบุ๊ก Phayao Kongnoi หรือโทร.(088) 507-4916