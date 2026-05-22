พังงา - แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูกาล รอบที่ 3 ที่หาดท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่เร่งย้ายไข่เข้าคอกอนุบาล

พังงา – สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่และนักอนุรักษ์ หลังแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูกาล เป็นรอบที่ 3 บริเวณชายหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยพบไข่รวม 119 ฟอง ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่คอกอนุบาลเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำทะเล
วันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2569 ) นางสาวพณัฐธภรณ์ เกตุสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี–หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี–หาดท้ายเหมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) และทีมสัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) กระทั่งเวลา 00.44 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลป.1 จึงเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งแม่เต่าวางไข่เสร็จสมบูรณ์
จากการตรวจสอบพบว่าแม่เต่ามะเฟืองมีขนาดความกว้างกระดอง 100 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 155 เซนติเมตร หลุมไข่มีความลึก 80 เซนติเมตร ความกว้าง 42 เซนติเมตร และไข่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 5.07 เซนติเมตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจนับพบไข่ทั้งหมดจำนวน 119 ฟอง แบ่งเป็นไข่สมบูรณ์ 99 ฟอง และไข่ลม 20 ฟอง อย่างไรก็ตาม จุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึง เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้ไข่ฟักตัวตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับไข่เต่ามะเฟืองจะใช้เวลาฟักประมาณ 55-65 วัน โดยการพบครั้งนี้นับเป็นการขึ้นวางไข่นอกฤดูกาล “รังที่ 3” ของแม่เต่ามะเฟืองในพื้นที่หาดท้ายเหมือง สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความสำเร็จด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดพังงาอีกด้วย.