ตาค้าง! สาวต่างชาติเปลื่อยกายล่อนจ้อน โพสท่าบนกิ่งไม้ อวดสายตานักท่องเที่ยวและคนตกปลา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – โซเซียลแชร์สนั่น ภาพนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติ เปลือยกายล่อนจ้อน โพสต์ท่าบนกิ่งไม้และโหดหิน ริมทะเลหาดกะหลิม อวดสายตานักท่องเที่ยวและคนตกปลา
วันนี้ (22 พ.ค.69) โซเซียลโพสต์ข้อความระบุข้อความ ว่า มีนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติรายหนึ่ง รูปร่างสูง หุ่นดี ถอดเสื้อผ้าเปลือยกายบริเวณโขดหิน ใกล้หาดลับย่านกะหลิม ซึ่งเป็นจุดที่มีต้นมะพร้าวจำนวนมาก โดยเจ้าตัวได้เดินโพสต์ท่าถ่ายภาพคล้ายนางแบบ ขณะที่เพื่อนซึ่งเดินทางมาด้วยกันเป็นผู้ถ่ายภาพให้ ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่มานั่งตกปลาในบริเวณดังกล่าว แต่หญิงสาวกลับไม่มีท่าทีสนใจสายตาผู้คนแต่อย่างใด
โพสต์ดังกล่าวได้มีการแชร์ภาพเพิ่มเติมภายในคอมเมนต์ เป็นภาพหญิงสาวชาวต่างชาติรายดังกล่าวยืนโพสต์ท่าในลักษณะเปลือยกายอยู่บนกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบริเวณโขดหิน โดยมีเพื่อนคอยถ่ายภาพให้ ท่ามกลางผู้คนที่อยู่บริเวณนั้น ซึ่งสร้างความฮือฮาและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์
ภายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก อาทิ แกไปยืนไล่ลิง เพราะลิงกลัวกลิ่นกะปิ, ระวังเบ็ดจะเกี่ยวเอานะและ ว่าแล้วทำไมปลาไม่กินเบ็ดเลย รู้สาเหตุแล้ว ถึงว่าเพื่อนผมนั่งผูกตาเบ็ดเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จ, ภาพไม่ชัด ไปเรียนถ่ายภาพมาใหม่, อย่าเซนเซอร์สิแอดมิน ส่งในแชตหน่อย, เป็นต้น