ระทึก! ต้นมะขามอายุกว่าร้อยปีล้มทับเสาไฟฟ้าหัก - บ้านประชาชนเสียหาย โชคดีไร้คนเจ็บ

กระบี่ - ระทึก! ต้นมะขามยักษ์อายุนับร้อยปี ขนาด 4 คนโอบ โค่นล้มทับเสาไฟหักเกือบ 10 ต้น – บ้านเรือประชาชน พังเสียหาย โชคดีไร้เจ็บ ชาวบ้านเผยช่วงเกิดเหตุไม่มีลมพัด ไม่มีฝนตก ได้ยินแค่เสียงดังสนั่น
วันนี้ ( 22 พ.ค.69) ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา เกิดเหตุระทึกภายในหมู่บ้าน ซอยคลองจิหลาดพัฒนา 8 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ หลังต้นมะขามขนาดใหญ่กว่า 4 คนโอบ หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูง ส่งผลให้สายไฟดึงรั้งเสาไฟฟ้าล้มและหักเสียหายต่อเนื่องราว 5-6 ต้น บางต้นล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
โดยนายเสรี เสาวรัญ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 102/1 หนึ่งในผู้เสียหาย กล่าวว่า เสาไฟฟ้าล้มพุ่งแทงทะลุหลังคาบ้าน กระเบื้องแตกกระจัดกระจาย ท่ามกลางความตกใจของคนในบ้าน อย่างไรก็ตาม เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พร้อมเร่งตัดกระแสไฟฟ้าและซ่อมแซมเสาไฟ
ซึ่งเหตุเกิดขึ้นประมาณเวลา 04.00 น. ขณะกำลังเตรียมตัวออกไปออกกำลังกาย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีฝนตกหนักหรือลมพายุแต่อย่างใด จู่ ๆ ได้ยินเสียงดังสนั่น ก่อนพบว่าเสาไฟฟ้าล้มฟาดใส่หลังคาบ้านอย่างแรงจนได้รับความเสียหาย
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากต้นมะขามขนาดใหญ่ มีโคนต้นอุ้มน้ำจำนวนมาก ประกอบกับบริเวณโคนต้นมีร่องรอยผุพัง ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ หักโค่นลงมาทับสายไฟฟ้า จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุและช่วยเหลือต่อไป