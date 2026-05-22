อึ่งอ่างร้องรบกวนจนนอนไม่หลับ นทท.อินเดียโร่แจ้ง ตร.ท่องเที่ยวกระบี่ ช่วยจับย้ายที่อยู่

กระบี่ - นักท่องเที่ยวอินเดียเข้าพักย่านอ่าวนาง กระบี่ นอนไม่หลับ อึ่งอ่างนับ 100 ตัว บุกรีสอร์ท ส่งเสียงร้องระงม ต้องแจ้ง ตร.ท่องเที่ยวกระบี่ จับย้ายที่อยู่ สุดท้ายทำภารกิจสำเร็จจับได้กว่า 50 ตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง และมีสัตว์เลื้อยคลานรวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ พากันออกมาตามถนนและแหล่งชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวย่านอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่
โดยเฉพาะอึ่งอ่างจำนวนมาก ที่พากันออกมาเล่นน้ำและจับแมงเม่ากินเป็นอาหาร พร้อมส่งเสียงร้องระงมไปทั่วบริเวณ เสียงประสานของอึ่งอ่างนับร้อยตัว กลายเป็นปัญหารบกวนการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย ที่เข้าพักในรีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่ง จนต้องแจ้งตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อขอความช่วยเหลือ
หลังรับแจ้ง ด.ต.ธนกร สารานิตย์ ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ พร้อมด้วย ด.ต.ปิยะวัตน์ ภุมรินทร์ และ น.ส.เมศิกานต์ คุณชล เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว รีบเข้าตรวจสอบพื้นที่ ก่อนช่วยกันหาถุงพลาสติก เดินจับอึ่งอ่างที่หลบอยู่ตามขอบปูน พุ่มไม้ และแนวรีสอร์ทตลอดพื้นที่
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงในการจับอึ่งอ่างออกจากบริเวณที่พักนักท่องเที่ยว โดยสามารถจับได้มากกว่า 50 ตัว ก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลจากรีสอร์ท จนมั่นใจว่าเสียงร้องจะไม่รบกวนการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวอีก สร้างความประทับใจและความซาบซึ้งให้กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเป็นอย่างมาก
น.ส.เมศิกานต์ คุณชล เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ระหว่างออกตรวจพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียขอความช่วยเหลือด้วยอาการแตกตื่น บอกว่าไม่สามารถนอนหลับได้ เพราะมีเสียงสัตว์ร้องดังต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
เมื่อตรวจสอบจึงพบว่า ต้นเหตุคืออึ่งอ่างจำนวนมากที่ออกมาหากินหลังฝนตก เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจช่วยกันจับออกจากพื้นที่ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยลดเสียงรบกวนและสร้างความสบายใจให้กับนักท่องเที่ยว ก่อนนำอึ่งอ่างทั้งหมดไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในจุดที่เหมาะสมต่อไป