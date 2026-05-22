สลด! พ่อขับจยย.ไปส่งลูกที่โรงเรียน แต่รถเสียหลักไปชนกับกระบะ ดับ 3 ราย

สุราษฎร์ธานี - สลด! พ่อขับรถ จยย. พาลูก 2 คน ไปส่งโรงเรียน แต่เกิดเสียหลัก รถล้มไปชนกับรถกระบะ ที่วิ่งสวนมาเป็นเหตุให้เสียชีวิตทั้ง 3 คน
เมื่อเวลา 07.25 น.วันนี้ ( 22 พฤษภาคม 2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้ง มีอุบัติเหตุเกิดภายในถนนซอยศรีวิชัย21 ที่บริเวณ หมู่ 3 มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ทราบชื่อคือ นาย กิตติพัฒน์ เรืองฤทธิ์ธนโชติ อายุ 47 ปี หรือช่างเอ็ม ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รายที่ 2 ชื่อ ด.ช.กิตติพัฒน์ เชื้อดี นักเรียน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ชั้น ป.1 ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ ด.ช.ธนภัทร เชื้อดี นักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนเดียวกัน ได้รับบาดเจ็บสาหัส กู้ชีพกู้ภัยนำตัวส่ง รพ.สุราษฎร์ธานี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตรวจสอบภาพกล้องหน้ารถกระบะคันที่เกิดเหตุ โดยมีภาพขณะขับรถ บนถนนศรีวิชัย 21 เมื่อขับถึงบริเวณกลางซอยได้ มีนายกิตติพัฒน์ ขับจักรยานยนต์ฮอนด้า click สีดำแดง หมายเลขทะเบียน ครบ 451 สุราษฎร์ธานี โดยมี ด.ช.กิตติพัฒน์ นั่งด้านหน้าคนขับ และมี ด.ช.ธนภัทร นั่งมาด้านหลัง ขับรถสวนมาด้วยความเร็วและมีการแซงขวาขึ้นมา และเกิดเสียหลักล้มลงและไถลเข้ามาที่หน้ารถกระบะจนเป็นเหตุให้ มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่างเอ็ม เป็นช่างรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถพาลูกทั้ง 2 คนไปส่งโรงเรียน ขณะที่กำลังขับรถไปส่งลูก รถของช่างเอ็ม ซึ่งจับมาด้วยความเร็ว ได้เสียหลักและล้มลงแลพไถลไปชนกับรถกระบะ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตทั้งพ่อและลูก