สนธิกำลังล้อมพื้นที่ตลาดเก่ายะลา เจรจากล่อมผู้ต้องหา 4 หมายจับ จนยอมมอบตัวโดยดี

ยะลา - เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่ตลาดเก่ายะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ล้อมจับบุคคลต้องสงสัยโดยใช้แนวทางสันติวิธี จนสามารถเจรจาเกลี้ยกล่อม นายอิสมาแอ ผู้ต้องหา 4 หมายจับ ให้ยอมมอบตัวแต่โดยดี
วานนี้ (21 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามบุคคลต้องสงสัย หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่า พบเห็นบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวผิดปกติในหมู่บ้านและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำกำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายทันที บริเวณพื้นที่ตลาดเก่า (หลังโรงเรียนเทศบาล 5) ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยทำการปิดกั้นเส้นทางและประกาศขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านบริเวณตลาดเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรัดกุม
ในการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เน้นย้ำการปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังและมุ่งเน้นการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ พร้อมได้ประสานงานร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมเป็นตัวกลางในการเจรจาเกลี้ยกล่อมกดดันให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัว
จนกระทั่ง นายอิสมาแอ บุคคลต้องสงสัย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) จำนวนถึง 4 หมายจับ ได้ตัดสินใจยอมเดินออกจากที่ซ่อนและเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดี
ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้กล่าวแสดงความขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสและให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการ พร้อมทั้งออกข้อความเน้นย้ำและตักเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ ให้หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือผู้กระทำผิดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำพาหลบซ่อน การจัดหาที่พักพิง หรือสนับสนุนเสบียงอาหาร เนื่องจากมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย หรือพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารตรงได้ที่ สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน