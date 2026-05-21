ชาวบ้านหวั่น! โครงการก่อสร้างศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯแห่งอ่าวพังงา หมดสัญญาแต่ยังสร้างไม่เสร็จ

พังงา - พบโครงการก่อสร้างศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทางทะเลแห่งอ่าวพังงา งบกว่า 98 ล้านบาท หมดสัญญาแล้วยังสร้างไม่เสร็จ ชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เรียกร้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมชี้แจงเหตุล่าช้า
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ บริเวณท่าเรือบ้านท่าด่าน ม.1 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา ก่อสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่เสร็จเสียที จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นโครงการก่อสร้าง “ศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทางทะเลแห่งอ่าวพังงา” วงเงินงบประมาณ 98,951,000 บาท ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สัญญาเริ่มต้นวันที่ 28 มีนาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2569 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 750 วัน จากการเดินตรวจสอบดูพบว่าโครงการดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ50 มีคนงานก่อสร้างและเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่จำนวนหนึ่ง
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าขอข้อมูลจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นโครงการจากส่วนกลาง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยกระดับรายได้จากภาคการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวอ่าวพังงา พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายในโครงการประกอบด้วยการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่หลายส่วน อาทิ ลานอเนกประสงค์และพื้นที่พักผ่อน งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือ อาคารพักคอยพร้อมห้องน้ำ จุดชมวิว รวมถึงพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เป็นแค่คณะกรรมตรวจรับพัสดุเท่านั้น ล่าสุดพบว่าครบกำหนดสัญญาก่อสร้างแล้ว งานมีความคืบหน้า ร้อยละ51.90 งวดงานรวม 134งวด ส่งมอบแล้ว 40 งวด เบิกจ่ายแล้ว 38.5 ล้านบาท ขณะนี้ทางผู้ควบคุมงานกำลังเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
อย่างไรก็ตามชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าของโครงการ เนื่องจากหวั่นกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมชี้แจงสาเหตุความล่าช้า รวมถึงกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนต่อประชาชนต่อไป