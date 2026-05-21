“ผู้ว่าฯภูเก็ต” ชูใช้กฎหมายเข้ม แก้ปัญหาบุกรุกที่ดิน พร้อมทบทวนคำนิยาม “ผู้มีอิทธิพล” ให้ชัดเจน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “ผู้ว่าฯภูเก็ต” ชูใช้กฎหมายเข้ม แก้ปัญหาบุกรุกที่ดิน พร้อมทบทวนคำนิยาม “ผู้มีอิทธิพล” ให้ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2569) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณ ะยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข โดยจำเป็นต้องใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีการหารือแนวทางปรับปรุงนิยาม “ผู้มีอิทธิพล” เพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำบัญชีเฝ้าระวังและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความมั่นคงในพื้น
ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในจังหวัดภูเก็ต เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น หลังจังหวัดประสานความร่วมมือกับสถานกงสุลประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบของไทย