ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บุกจับไกด์เถื่อนชาวรัสเซีย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 จับกุมไกด์เถื่อนชาวรัสเซีย ลักลอบนำเที่ยวผิดกฎหมาย พบเดินทางเข้าภูเก็ตด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว
วันนี้ (21 พฤษภาคม 2569) เวลา 10.35 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 จับกุมไกด์เถื่อนชาวรัสเซีย บริเวณลานจอดรถหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา หลังสืบสวนติดตามพฤติการณ์พบว่ามีการลักลอบทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยผิดกฎหมาย
จากการเฝ้าติดตามตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหากำลังบรรยายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างนำคณะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา จังหวัดพังงา ก่อนเดินทางต่อมายังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา โดยตรวจพบหลักฐานเป็นโบรชัวร์โปรแกรมนำเที่ยวและรายชื่อลูกทัวร์อยู่ในความครอบครอง
จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยว และไม่มีใบอนุญาตทำงาน รวมถึงไม่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จึงแจ้ง 2 ข้อกล่าวหา ได้แก่ 1. “ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์” 2. “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”
ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของชาวต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นไปตามนโยบายกวดขันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ