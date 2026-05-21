โจรใต้ดักซุ่มยิงทหารเจ็บสาหัสคาบ้านพัก กระสุนทะลุถูกหลานสาววัย 9 ปี อีกราย

นราธิวาส – คนร้ายก่อเหตุซุ่มยิง จนท.ทหารหลังลาพักร้อนกลับบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส กระสุนทะลุถูกหลานสาว 9 ปีที่กำลังวิ่งเล่นอยู่เจ็บอีกราย เหตุเกิดหน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส คาดเป็นฝีมือกลุ่มแนวร่วมที่ลอบก่อเหตุมาหลายครั้ง
วันนี้ (21 พ.ค.) พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์ ผกก.สภ.รือเสาะ เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุรเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หลังคนร้ายได้ลอบยิงทำให้มีผ็ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ 1.ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี แวสอเฮาะ อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่ทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี มีบาดแผลถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดที่บริเวณใต้ราวนมซ้ายทะลุหลัง 1 นัด และ 2.ด.ญ.บูรฟิรดาวล์ ตาเละ อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นหลานสาว มีบาดแผลถูกกระสุนปืนชนิดและขนาดเดียวกันที่บริเวณต้นขาซ้าย 1 นัด ซึ่งขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 พ.ค.69 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่าที่บริเวณสวนยางพาราของชาวบ้านฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านพัก ซึ่งมีรั้วกำแพงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสาวอ เจ้าหน้าที่พบรอยเท้าเหยียบย้ำกองหญ้าจำนวนหนึ่งเตียนราบ ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายยืนและใช้อาวุธปืน เอ็ม.16 ยิงใส่ ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี จำนวน 1 นัด และกระสุนทะลุไปถูก ด.ญ.บูรฟิรดาวล์ ได้รับบาดเจ็บ ก่อนอาศัยความมืดหลบหนีไป โดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่พบปลอกกระสุนปืนหรือหลักฐานใดๆ
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี นั่งอยู่ที่บริเวณบันไดทางขึ้นบ้านพัก เพื่อดูแล ด.ช.มูซัฟฟีร แวสาฮาะ ลูกชาย และ ด.ญ.บูรฟิรดาวล์ ตาเละ หลานสาว กำลังเล่นดอกไม้ไฟอยู่ จู่ ๆ ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่าสวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามบ้านพักได้ใช้อาวุธปืน เอ็ม.16 ยิงใส่ ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี จำนวน 1 นัด กระสุนปืนถูกที่บริเวณใต้ราวนมซ้ายทะลุหลัง และไปโดนที่บริเวณต้นขาซ้าย ด.ญ.บูรฟิรดาวล์ หลานสาว ที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ จากนั้น ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี ได้ตะโกนให้ ด.ช.มูซัฟฟีร วิ่งเข้าไปในบ้าน แล้ว ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี ได้วิ่งไปอุ้ม ด.ญ.บูรฟิรดาวล์ ที่ถูกกระสุนปืนของคนร้ายเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตู ก่อนที่จะบอกให้ภรรยาได้รับทราบ แล้วแจ้งญาตินำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลรือเสาะ
ล่าสุด ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ไอ.ซี.ยู. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี น.ส.ฟัฎลีนา ตาเละ ภรรยาและครือญาติ นั่งเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ณ หน้าห้อง ไอ.ซี.ยู. ส่วน ด.ญ.บูรฟิรดาวล์ แพทย์เตรียมนำเข้าห้องผ่าตัด เพื่อเอาหัวกระสุนปืนที่ฝังอยู่ที่บริเวณต้นขาซ้ายออก
ด้าน น.ส.ฟัฎลีนา ตาเละ ภรรยาของ ส.อ.มูฮัมหมัดอำมุดี กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุอยู่ในบ้านได้ยินเสียงแล้วแกวิ่งมาหา บอกว่าโดนยิงแล้วโทรหาญาติ ๆ แต่ไม่มีใครรับสายเพราะอยู่ในช่วงละหมาด หลานเล่นกับแกอยู่แกได้ลาพัก 10 วัน หลังจากทราบว่าถูกยิงก็ได้อุ้มหลานที่ถูกยิงวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตู ช่วงนั้นมันมืดไม่เห็นอะไร แต่ได้ยินเสียงปืนเพียงนัดเดียว แกไม่เคยมีเรื่องกับใครกลับมาก็อยู่แต่ในบ้าน
ทางด้าน พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์ ผกก.สภ.รือเสาะ กล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่เคยลอบก่อเหตุในลักษณะนี้นี้มาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ จ.นราธิวาส