คณะเภสัชฯ ม.อ. จัดประชุมนานาชาติ CDD 2026 ดึงผู้เชี่ยวชาญทั้งไทย-ต่างชาติ แลกเปลี่ยนนวัตกรรมยา-เทคโนโลยีสุขภาพ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – คณะเภสัชฯ ม.อ. จับมือ เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ CDD 2026 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “From Lab to Global Medicine and HealthCare”ดึงผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมยา – วัคชีน-เทคโนโลยีสุขภาพ
วันนี้ ( 21 พ.ค.69) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Current Drug Development International Conference 2026” หรือ CDD 2026 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “From Lab to Global Medicine and HealthCare” ระหว่างวันที่ 21–23 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องดวงชนกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากไทยและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนายา วัคซีน เทคโนโลยีสุขภาพ และนวัตกรรมทางเภสัชกรรม
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ จาก 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และ 1 มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเปิดการประชุมและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมเกือบ 200 คน และมียอดผู้สมัครจากต่างประเทศสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มจัดงาน สะท้อนการเติบโตและการยอมรับของเวทีวิชาการแห่งนี้ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์มากกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาในปี 2566
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การต่อยอดนวัตกรรม ไปจนถึงการผลักดันงานวิจัยคุณภาพสูงให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริง เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ สังคม และการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ได้
พร้อมกันนี้ การประชุมยังเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ และนักวิจัยจากหลากหลายสาขา ให้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง และแนวคิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือข้ามศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์รับมือความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต
การปชุม CDD 2026 ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการแพทย์แผนดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรมและระบบนำส่งยา รวมถึงเวชสำอางและโภชนเภสัชภัณฑ์
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมบรรยายในประเด็นสำคัญ เช่น เทคโนโลยีไมโครนีดเดิลเพื่อการนำส่งยา การออกแบบวัคซีนแห่งอนาคต ระบบนำส่งยาผ่านผิวหนัง การใช้ชีวสารสนเทศในการพัฒนายา และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติทางเภสัชกรรม ตลอดจนประเด็นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสุขภาพ
สำหรับวันแรกของการประชุม มีการบรรยายพิเศษจาก Assoc. Prof. Dr. Goh Choon Fu ในหัวข้อ “Less Pain, More Gain: Microneedles Changing the Game” และ Dr. Anan Jongkaewwattana ในหัวข้อ “Re-imagining Vaccine Design: How a Veterinary Challenge is Driving Innovations in Healthcare”
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย พร้อมต่อยอดสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ขณะที่เภสัชกรผู้เข้าร่วมยังได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์จำนวน 7.5 คะแนน
ทั้งนี้ การประชุม CDD เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพัฒนาสู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติด้านการพัฒนายาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดงานครั้งที่ 8 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพสู่ระดับโลก