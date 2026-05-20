มอบตัวแล้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแก๊ง อส.ปล้นตู้เซฟแรงงานเมียนมา อ้างไม่ได้ร่วมก่อเหตุแค่นั่งรถไปเที่ยว

ชุมพร - เข้ามอบตัวแล้ว "ผู้ช่วยราม" ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแก๊ง อส.ปล้นตู้เซฟแรงงานเมียนมา เบื้องต้นให้การปฏิเสธไม่ได้ร่วมก่อเหตุ แก่นั่งรถไปเที่ยว ส่วน อส.ที่ถูกจับ 3 ราย ตำรวจนำตัวฝากขัง ศาลไม่ให้ประกันตัว
จากกรณีแก๊ง อส.3 นาย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ใช้อาวุธปืนบุกปล้นแรงงานชาวเมียนมา ยกตู้เซฟเก็บเงิน-ทองรูปพรรณกว่าแสนบาท ที่บ้านพักคนงานต่างด้าวชาวเมียนมา เลขที่ 221 ม.17 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ เหตุเกิดเวลา 15.30 น.วันที่ 17 พ.ค.69 ที่ผ่านมา ต่อมาตำรวจชุดสืบสวน สภ.ท่าแซะ ชุดสืบสวน ภ.จว.ชุมพร สามารถจับตัวผู้ต้องหาที่เป็น อส. ได้แล้ว 3 คน นายอนุชา หรือน๊อต อายุ 32 ปี เป็น อส.สำรองจังหวัดชุมพร 2.นายสันติพล หรือกล้า 34 ปี เป็น อส.อำเภอละแม 3.นายเฉลิมพล หรือเมย์ อายุ 35 ปี เป็น อส.จ.ชุมพร ชุด ฉก.โชคชัย
โดยผู้ต้องหาซึ่งเป็น อส.ทั้ง 3 คน พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่ากระทำความผิดฐาน ปล้นทรัพย์โดยแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจโดยมีหรือใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิด, ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ,ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย, ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
โดยเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 20 พ.ค.69 ) ที่ สภ.ท่าแซะ พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็น อส. 3 ราย ไปฝากขังต่อศาลจังหวัดชุมพร พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว ขณะที่ญาติเตรียมยื่นขอประกันตัวชั่วคราว แต่ศาลจังหวัดชุมพร ไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คนดังกล่าว
อย่างไรก็ตามจากการสือบสวนของทางเจ้าหน้าที่พบว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าแซะ ซึ่งตำรวจอยู่ระ หว่างรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลชุมพร
ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 วันที่ 20 พ.ค.69 พ.ต.ท.วิชัย แสงวิเชียร รองผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าซะ ได้นำหลักฐานขออนุมัติหมายจับ นายราม อายุ 41 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ ที่ร่วมแก๊งปล้น จากศาลจังหวัดชุมพร กระทั่งเวลา 14.00 น.ศาลจังหวัดชุมพร ได้อนุมัติหมายจับดังกล่าว
จากนั้นเวลา 15.00 วันเดียวกัน ญาติๆได้นำตัว นายราม หรือ ผู้ช่วยราม เข้ามอบตัวกับ พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผก.สภ.ท่าแซะ โดย "ผู้ช่วยราม" ให้การว่า ตนเองได้ขับรถยนต์ไปบ้านนายอนุชา หรือน๊อต อส.สำรอง ซึ่งได้นัดกันจะชวนไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟ แต่นายน๊อต ซึ่งเป็นเพื่อนกันได้ชวนนั่งรถไปเที่ยวหาข่าวเรื่องยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมา โดยนายน๊อต เป็นคนขับรถยนต์และเพื่อนๆอส.รวมทั้งตน 4 คน กระทั้งไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุ นายอนุชา หรือน๊อต อส.สำรอง นายสันติพล หรือกล้า อส.อำเภอละแม และนายเฉลิมพล หรือเมย์ อส.จ.ชุมพร ลงจากรถ ส่วนตนเองตนไม่ลงจากรถเพราะแค่นั่งมาเที่ยวเท่านั้น
"ผู้ช่วยราม" กล่าวต่อว่า จากนั้นนายน๊อต อส.สำรอง ได้เข้าไปในบ้านพักชาวเมียนมา ส่วน อส.เมย์ และ อส.กล้า ยืนอยู่รอบนอก จากนั้นนายน๊อต ได้ยกเอาตู้เหล็กมาใส่ในรถยนต์ซึ่งตนก็บอกว่าเอามาทำไมอย่าทำแบบนี้ ตนไม่อยากเดือดร้อนด้วย จากนั้นนายน๊อต เรียกทุกคนขึ้นรถแล้วรถขับออกมาอย่างรวดเร็ว
ระหว่างเดินทางตนมีปากเสียงกับนายน๊อต อส.สำรอง ว่าจะทำให้ตนเดือดร้อน กระทั่งนายน๊อตขับรถมาที่บ้านของนายน๊อต ส่วนตนได้ลงแล้วขับรถกลับบ้าน หลังจากนั้นทั้ง 3 คน ทำอะไรกันตนไม่รู้เรื่องอีกเลย จนกระทั้งตำรวจออกมายจับแล้วตนก็มามอบตัวดังกล่าว.