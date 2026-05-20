ปลัดจังหวัดภูเก็ต โพสต์เฟสส่วนตัว ”นี่หรือคือความเป็นธรรม หลังมีคำสั่งย้ายด่วน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปลัดจังหวัดภูเก็ต ตัดพ้อ นี่หรือคือความเป็นธรรม หลังอธิบดีกรมการปกครอง มีคำสั่งด่วน! ให้ปลัดจังหวัด–นายอำเภอ จังหวัดภูเก็ต ช่วยราชการ
จากกรณีวันนี้ (20 พฤษภาคม 2569 ) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามคำสั่ง ให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำ เพื่อประโยชน์ทางราชการ และให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการ
กรมการปกครองยืนยันว่า จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดกรมการปกครอง กรณีการร้องเรียนของประชาชนและผู้แทนผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นไปโดยเร็ว สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีคำสั่งย้ายดังกล่าวออกมา นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า 56 วันยึดหาดฟรีด้อมและบางเทาคืนให้รัฐมูลค่าหลายพันล้าน "นี่หรือคือความเป็นธรรม"
อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าว ปรากฎว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจปลัดจังหวัดภูเก็ต ที่ถูกคำสั่งย้ายด่วนในครั้งนี้