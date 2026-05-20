สั่งเด้งด่วน 5 ข้าราชการภูเก็ต เซ่นปมส่วยสถานบันเทิงป่าตอง กันยุ่งพยาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – อธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งปลัดจังหวัดภูเก็ต -ป้องกัน นายอำเภอ 3 อำเภอ ด่วน หลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตองรวมตัวต้านรีดไถ-ร้องปัญหาใบอนุญาต กันยุ่งพยานหลักฐาน ขานรับนโยบาย “อนุทิน” ลุยจัดการผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
วันนี้ (20 พ.ค.) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง มีคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1512/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานราชการนั้น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยรวดเร็ว สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และลดผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำ จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2569 ดังนี้
1.นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้ช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานฝ่ายปกครอง รวมถึงสนับสนุนงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต ให้ช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการบริหารและพัฒนาการปกครองท้องที่ รวมถึงการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
3. นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอถลาง ให้ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง
4. นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอกะทู้ ให้ช่วยราชการที่กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการสื่อสารระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. นายดนัย สุขสกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ให้ช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ทำหน้าที่ช่วยอำนวยการด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการสั่งย้ายในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากอธิบดีกรมการปกครองไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 ราย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หลังผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการรีดไถและการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่