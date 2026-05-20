ชาวบ้านตรังดีใจรอลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส

ตรัง – ชาวบ้านตรังต่างดีใจรอลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือคนละครึ่ง เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพได้ แต่ร้านค้าบางแห่งมองอาจไม่ได้อะไรเพราะต้นทุนสินค้าทุกชนิดแพงขึ้น รวมทั้งค่าขนส่งและค่าไฟ
วันนี้ (20 พ.ค.) จากการสำรวจร้านค้าและประชาชนชาวตรัง ต่างดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส หรือโครงการคนละครึ่ง มีกำหนดการที่แน่นอนให้ลงทะเบียนร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2569 นี้ และกำหนดเริ่มโครงการเดือน มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป โดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าได้
นายประทีป พูนสวัสดิ์ เจ้าของร้านขายของชำและวัตถุดิบหมูกระทะ ที่ตลาดคลองมวน ต.หนองปรือ อ.รัษฎา บอกว่า ลูกค้าตอบรับโครงการคนละครึ่งและต่างรอคอยอย่างมาก กำหนดใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท จำนวน 4 เดือน เทียบกับบัตรประชารัฐเดิมแค่เดือนละ 300 บาท ถือว่าใช้ได้ เชื่อว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอน โดยเห็นได้จากโครงการครั้งที่ผ่านๆ มา
ส่วน นางปาริยา ฮั่วจีน เจ้าของร้านขายของชำ เชื่อว่า โครงการคนละครึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ครั้งนี้สินค้าทุกชนิดปรับราคาขึ้นแพงกว่า จึงอาจสามารถช่วยประชาชนได้ แต่ร้านค้าอาจไม่ได้อะไรเพราะสินค้าแพงทุกอย่าง มีการบวกค่าขนส่งขึ้น และค่าไฟก็จะปรับแพงขึ้น สุดท้ายแล้วร้านค้าจะได้อะไรต้องรอประเมิน
ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งในจังหวัดตรัง รู้สึกดีใจที่โครงการคนละครึ่งออกมา เพราะเคยร่วมโครงการทุกครั้ง สามารถช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้ และครั้งนี้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ก็ถือว่ามาก และยังรัฐช่วยมากกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา คือ 60/40 จะทำให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น