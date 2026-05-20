ฝนถล่มอันดามัน! ภูเก็ตท่วมรอระบายหลายจุด เตือนเฝ้าระวังน้ำป่า-คลื่นลมแรง 20–24 พ.ค.นี้ ด้านผู้ว่าฯสั่งท้องถิ่น "ทำทางให้น้ำมีที่ไป"

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ฝนถล่มฝั่งทะเลอันดามันต่อเนื่องมาหลายวัน ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและผิวจราจรจากน้ำระบายไม่ทัน ด้านผู้ว่าฯสั่งทุกท้องถิ่นขุดลอกคู่คลอง "ทำทางให้น้ำมีที่ไป" ป้องกันน้ำท่วม
วันนี้ ( 20 พ.ค.69) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 8 เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 20–24 พฤษภาคม 2569 หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้หลายจังหวัดฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มขึ้น และอาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ สตูล โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ควรเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
ขณะเดียวกัน ทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงขึ้น โดยคลื่นสูงประมาณ 2–3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 3 เมตร ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย
สำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในหลายเส้นทาง
จากสภาพอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดภูเก็ต มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่เสี่ยง
เบื้องต้นพบว่าหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร บางจุดรถเล็กสัญจรด้วยความลำบาก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขัง และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตกหนัก เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุจากถนนลื่นและทัศนวิสัยต่ำได้
ขณะที่ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต เร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดสิ่งอุดตันทางน้ำ คูคลอง และลำเหมืองในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วน โดยเน้นย้ำให้ทุกท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินการได้ทันทีเพื่อ "ทำทางให้น้ำมีที่ไป" โดยไม่ต้องรอให้เกิดน้ำท่วมแล้วค่อยแก้ไข หากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรกลหนัก ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ภูเก็ต ซึ่งพร้อมจัดส่งเครื่องมือเข้าช่วยเหลือในทุกจุด เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลเวียนได้สะดวกและลดโอกาสการเกิดน้ำท่วมขังให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเส้นทาง ทั้งทางหลวงและทางหลวงชนบท ร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ คอยดูแลความสะอาดของท่อระบายน้ำและตะแกรงดักขยะข้างทางอย่างสม่ำเสมอ โดยกำชับให้จัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าชาร์จพื้นที่ทันทีเมื่อมีฝนตก เพื่อเร่งจัดเก็บเศษไม้ ใบหญ้า และถุงพลาสติกที่ลอยมาอุดตันตะแกรง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นขึ้นมาขังบนพื้นผิวจราจร