เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์! ยะลามาราธอนครั้งที่ 6 ยอดผู้สมัครวิ่งทะลุ 6,000 ราย

ยะลา - ยะลามาราธอน ครั้งที่ 6 ปีนี้คึกคัก ยอดผู้สมัครวิ่งทะลุ 6,000 ราย ด้านนายกเทศมนตรีนครยะลาการันตีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ และหากที่พักเต็มเตรียมเปิดห้องประชุมช้างเผือกรับสถานการณ์
วันนี้ (19 พ.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ยะลามาราธอน ครั้งที่ 6” (Yala Marathon 2026) โดยมี นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางมาเป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา เพื่อสรุปแผนการดำเนินงานในทุกฝ่ายเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งงานยะลามาราธอน ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ในปีนี้กระแสตอบรับจากนักวิ่งทั่วประเทศและต่างชาติถือว่าดีเยี่ยมและคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากทางเทศบาลนครยะลาได้นำทุกข้อคิดเห็น ข้อบกพร่อง และคำแนะนำจากการจัดงานครั้งที่ 5 มาปรับปรุงแก้ไขในทุกมิติ โดยเฉพาะการเพิ่มเงินรางวัลรวมสูงถึงเกือบ 1,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนรางวัลที่สูงเทียบเท่ากับงานวิ่งระดับประเทศ ในขณะที่ทางเทศบาลยังคงตรึงค่าสมัครไว้ในราคาเดิม ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น เพื่อคืนความสุขและสร้างความมั่นใจให้แก่นักวิ่ง
ในปัจจุบันมียอดผู้สมัครรวมแล้วเกือบ 6,000 คน จากปีที่แล้วที่มีจำนวน 6,400 คน ซึ่งยังเหลือเวลาเปิดรับสมัครอีกประมาณ 10 วันจนถึงสิ้นเดือนนี้ คาดว่ายอดนักวิ่งทั้งหมดจะทะลุเป้าหมายของปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งคือ สถิติจำนวนนักวิ่งประเภทระยะทางไกล ทั้งระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน มียอดผู้สมัครสูงกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะระยะมาราธอนมีผู้สมัครทะลุ 500 คนไปแล้ว รวมถึงสัดส่วนของนักวิ่งชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานของงานยะลามาราธอนขยับขึ้นมาเป็นโปรแกรมวิ่งสำคัญระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่นักวิ่งห้ามพลาด
นายกเทศมนตรีนครยะลา กลาวอีกว่า สำหรับปัญหาเรื่องที่พักและโรงแรมในเขตเทศบาลนครยะลาที่เริ่มถูกจองจนเต็มแล้วนั้น ยืนยันว่าทางเทศบาลร่วมกับจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดห้องประชุมช้างเผือก ซึ่งเป็นอาคารติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมจัดเตรียมชุดเครื่องนอนคอยบริการ โดยคิดค่าบำรุงรักษาเพียง 150 บาทต่อคนเท่านั้น
นอกจากนี้ สำหรับนักวิ่งสายแคมป์ปิ้ง ทางเทศบาลได้จัดพื้นที่บริเวณห้องประชุมศรีนิบง ไว้รองรับสำหรับกางเต็นท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากปริมาณนักวิ่งยังหนาแน่นเพิ่มเติม ก็พร้อมจะเปิดพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง (พื้นที่ 94 ไร่) รวมถึงอาคารสำนักงานและห้องประชุมใหญ่ของเทศบาลนครยะลาเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องที่พักและความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่
“จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักสุขภาพและรักการวิ่งทั่วประเทศ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์วิ่งที่ยะลาในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ยะลาเป็นเมืองที่มีผังเมืองสวยงาม อากาศดีที่สุดแห่งหนึ่ง เส้นทางวิ่งร่มรื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติ และที่สำคัญคือ มีกองเชียร์พี่น้องชาวยะลาทุกศาสนาที่พร้อมใจกันออกมาต้อนรับ มอบรอยยิ้ม และสร้างความสนุกสนานตลอดเส้นทางอย่างแน่นอน” นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวทิ้งท้าย