ตรวจสอบจุดตัดรางรถไฟพบบางจุดยังไม่มีการติดตั้งแผงกั้น

ตรัง - ตรวจสอบจุดตัดรางรถไฟในพื้นที่ จ.ตรัง พบบางจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก ได้รับการแก้ไขด้วยการติดตั้งแผงกั้นแล้ว แต่อีกบางจุดก็ยังไม่มีการติดตั้งแผงกั้น หรือสัญญาณไฟแจ้งเตือนไม่ทำงาน
วันนี้ (19 พ.ค.) จากการสำรวจเส้นทางบริเวณจุดตัดรางรถไฟในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเส้นทางสุดสายฝั่งทะเลอันดามันเพียงจังหวัดเดียว โดยพบว่าตลอดเส้นทางเมื่อเข้าสู่จังหวัดตรัง จุดตัดเส้นทางรางรถไฟ จะมีทั้งที่สร้างแผงกั้นอัตโนมัติแล้ว และยังไม่ได้สร้างแผงกั้นอัตโนมัติ
โดยเฉพาะเส้นทางจากสถานีรถไฟตรัง-สถานีรถไฟกันตัง สุดสายฝั่งอันดามัน ที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมาแล้วหลายครั้งและหลายจุด ซึ่งล้วนเป็นจุดที่ไม่มีแผงกั้น ล่าสุด เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะ บริเวณจุดตัดบ้านพรุใหญ่-ตะเคียนหลบฟ้า ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง มีผู้เสียชีวิตทันที 4 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟทุกๆ 100 เมตร ในระยะ 300 เมตร ให้ระวังรถไฟ และที่บริเวณจุดตัดพบว่า มีสัญญาณไฟสีเหลืองแจ้งเตือนทำงานได้ตามปกติ พร้อมป้ายข้อความระบุว่า ระวัง รถไฟ สัญญาณขัดข้องหากหลอดไฟนี้ดับ หากหลอดไฟดับแสดงว่าสัญญาณขัดข้อง พร้อมทั้งมีการแผงกั้นอัตโนมัติที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ยังทำแผงกั้นเหล็กล้อเลื่อนไว้สำรอง หากกรณีที่แผงกั้นเหล็กอัตโนมัติไม่ทำงาน ก็ลากแผงเหล็กกั้นทั้ง 2 ด้านมาปิดกั้นเส้นทางได้ทันที ทำให้ประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางนี้ทุกวันเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่า หลังจากแผงกั้นดังกล่าวใช้งานได้แล้ว ทำให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความมั่นใจขึ้น และต่างไม่กล้าขับรถหลบแผงกั้น เพราะหวาดกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายจุดที่ไม่มีแผงกั้น หรือบางจุดที่มีแผงกั้นก็พบว่า สัญญาณไฟสีเหลืองไม่ทำงาน ขณะที่ชาวบ้านบางราย ยังบอกด้วยว่า ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟขยันทำงาน เข้ามาตรวจสอบเป็นประจำ และจะรีบเข้ามาแก้ไข หากพบแผงกั้นไม่ทำงาน หรือแผงกั้นค้าง แต่ก็ยังมีผู้ใช้เส้นทางบางคนแอบขับรถหลบแผงกั้นก่อนขบวนรถไฟมาถึง