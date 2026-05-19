มอบตัวอีกราย แก๊ง 3 อส.-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปล้นยกตู้เซฟต่างด้าว อ้างถูกหลอก

ชุมพร - มอบตัวอีกราย แก๊ง 3 อส.-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปล้นยกตู้เซฟแรงงานเมียนมา สะอื้นร่ำไห้อ้างถูกเพื่อหลอกไปสืบหาข่าวไม่คิดว่าจะไปก่อเหตุปล้นทรัพย์
กรณีชายฉกรรจ์แต่งเครื่องแบบลำลองชุดตำรวจอ้างตรวจสอบหาข่าวยาเสพติดพร้อมอาวุธ บุกตรวจสอบแรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในพื้นที่บ้านน้ำใส หมู่ 17 ตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แล้วใช้อาวุธปืนจี้ยกตู้เซฟมีเงินสดและสร้อยและแหลนทองคำรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท เหตุเกิดเมื่อบ่ายวันที่ 17 พ.ค.69
ต่อมาตำรวจรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา 3 คน เป็น อส.จ.ชุมพร ชุด ฉก.โชคชัย ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าแซะ ร่วมขบวนการอยู่ระหว่างรวบรวบพยานหลักฐานออกหมายจับ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา พ.ต.ท.ณิติณัฐฎ์ ศรีสังข์ รอง ผกก.(สืบสวน)ภ.8 พ.ต.ท.วิวัฒน์ ฉิมมณี รอง ผกก.(สืบสวน)ภ.จว.ชุมพร ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 2 คน คือ นายอนุชา หรือน๊อต อส.สำรองจังหวัดชุมพร ชุด ฉก.โชคชัย พร้อมของกลางรถยนต์โตโยต้าสี่ประตูสีดำ ที่ใช้ขับก่อเหตุ โดยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และ ต่อมาได้จับกุม นายสันติพล หรือกล้า” อส.อำเภอละแม ชุด ฉก.โชคชัย หัวหน้าแก๊งแต่ยังให้การปฏิเสธ ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 คน คือ นายเฉลิมพล หรือเมย์ อส.จังหวัดชุมพร ชุด ฉก.โชคชัย ยังอยู่ระหว่างหลบหนี
ความคืบหน้าคดีดังกล่าว เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ 19 พ..69 ที่ สภ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นายเฉลิมพล หรือเมย์ อส.จังหวัดชุมพร ชุด ฉก.โชคชัย ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัว โดยมี พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ เป็นผู้ควบคุมตัวสอบปากคำที่ห้องสอบสวน โดยเฉลิมพล ให้การร่ำไห้ทั้งน้ำตาว่าตนเอกถูก นายสันติพล หรือกล้า” อส.อำเภอละแม ชุด ฉก.โชคชัย ชวนไปปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวยาเสพติดซึ่งเป็นหน้าที่ของตนอยู่แล้ว จึงตกลงไปด้วย
นายสันติพล กล่าวต่อว่า เมื่อไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุตนเห็นพฤติกรรมของเพื่อนร่วมแก๊งแล้ว เป็นคนละเรื่องที่บอกกับตนว่า จะไปสืบสวนหาข่าวตนได้แต่ยืนงง และตนยังบอกกับเพื่อนว่าทำไมทำแบบนี้ หลังเพื่อนๆก่อเหตุ ตนก็นั่งรถกลับซึ่งไม่ได้ร่วมก่อเหตุแต่อย่างใด เงินส่วนแบ่งตนก็ไม่เอา ตนรู้สึกเสียใจมากและบอกกับคนในครอบครัวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น วันนี้จึงเดินทางมามอบตัวกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ต่อมาเวลา 11.00 น.วันเดียวกัน พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ นำตัว นายอนุชา หรือน๊อต ชะชัย อส.สำรองจังหวัดชุมพร ไปชี้จุดที่ตนเองขับรถพร้อมทีมงานปล้นทั้ง 4 คน หลังก่อเหตุแล้วนำตู้เซฟไปงัดเอาทรัพย์สินทั้งหมดออกมาแบ่งกันแล้วคนละ 25,400 บาท จากนั้นนำตู้เซฟไปทิ้งลงในสระน้ำในพื้นที่หมู่ 9 บ้านบางกลอย ตำบลหงส์เจริญ อ.ท่าแซะ นักประดาน้ำใช้เวลาดำกว่า 1 ชั่วโมงพบ คาดว่านายอนุชา ยังไม่บอกความจริง จึงนำตัวกลับไปสอบเค้นใหม่อีกรอบ