ปิดฉาก! ตร.รวบสองโจรอาละวาดลักตัดสายไฟ 9 ครั้งทั่วสงขลา จนถูกตั้งรางวัลนำจับ 1.6 แสน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจสงขลาตามจับ 2 โจรที่ก่อเหตุลักตัดสายไฟสำนักงานนายกชาย และสายไฟประปาหมู่บ้าน อบต.ห้วยลึก โดยมีรางวัลนำจับรวมกว่า 160,000 บาท พบตระเวนก่อเหตุเดือนเดียว 9 ครั้ง ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตรวจประวัติเคยถูกจับกุมมาแล้วเมื่อเดือน ก.พ.69 แต่ได้ประกันตัวออกมา
วันนี้ (19 พ.ค.) หลังจากที่มีโจรออกอาละวาดแอบลักขโมยตัดสายไฟฟ้าต่อเนื่องกันอย่างน้อย 9 ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม และก่อเหตุใน 4 อำเภอ ทั้ง อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา อ.รัตภูมิ และ อ.ควนเนียง โดยหนึ่งในนั้นไปลักขโมยตัดสายไฟที่สำนักงานของ นายเดชอิศว์ ขาวทอง หรือนายกชาย นักการเมืองบ้านใหญ่ของ จ.สงขลา ที่หมู่ 4 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จ.สงขลา จนต้องออกมาประกาศตั้งรางวัลนำจับ 60,000 บาท และอีกแห่งคือไปตัดสายไฟฟ้าประปาหมู่บ้านของ อบต.ห้วยลึก จนทำให้ นายกอบต.ห้วยลึก ประกาศตั้งค่าหัว 100,000 บาท
ล่าสุด ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจ.สงขลาร่วมกับตำรวจกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 นำโดย พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ อินทสร ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา, พ.ต.ท.เอกภพ มุสิกปักษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา, พ.ต.อ.ฉัตรดนัย เส้นตรัง ผกก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.9 สามารถแกะรอยจนตามไปจับกุม 2 คนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว ขณะพักอยู่ในห้องพักเบอร์ 2 ภายในบ้านนารีสอร์ท หมู่ 5 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ทรายชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์แก้ว อายุ 19 ปี หรือเพชร และ นายยศกฤติ สวยงาม อายุ 26 ปี หรือท๊อป ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังปวัดสงขลา ซึ่งถูกออกหมายจับพร้อมกันเมื่อวันที่ 5 พ.ค.69 ในคดีลักทรัพย์
โดยสามารถยึดของกลางได้ 21 รายการ ทั้งอุปกรณ์ตัดสายไฟ เช่น คม ไขควง มีดคัตเตอร์ ประแจ ตะใบ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู๊ปปี้ สีขาวเทา ทะเบียน 1 กอ.1143 สงขลา ที่ขับไปตระเวนก่อเหตุ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง เสื้อผ้ารองเท้าที่สวมใส่ไปก่อเหตุ และลวดทองแดง ความยาว 2 เมตร หนัก 4.4 กิโลกรัม ที่ไปขโมยมาและเงินสดจำนวนหนึ่ง
จากการตรวจสอบประวัติ 2 คนนี้พบว่าไม่ใช่โจรมือใหม่แต่เป็นโจรลักตัดสายไฟมืออาชีพ เป็นอดีต 3 โจรสไปเดอร์แมนที่เคยก่อเหตุปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปตัวสายไฟฟ้าในซอย 6 ถนนศรีภูวนารถ ภายในเมืองหาดใหญ่ และถูกจับกุมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา และทั้ง 2 คนประกันตัวออกมาโดยคดียังอยู่ในชั้นศาล ส่วนเพื่อนอีกคนคือ นายสำเนา สวยงาม อายุ 32 ปี ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
สำหรับคดีที่ทั้ง 2 คนก่อเหตุภายในเดือนพฤษภาคม 2569 มีทั้งหมด 9 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ค.ไปขโมยแบตเตอรี่รถบรรทุกพ่วง 2 ลูกย่านถนนรัตนอุทิศในเมืองหาดใหญ่ เอาไปขายได้เงินมา 3,200 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ค.ไปลักตัดสายไฟที่โรงเรียนเสนพงศ์วิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้สายไฟมา 5 กิโลกรัม
ครั้งที่ 3-4 วันที่ 9 พ.ค.ก่อเหตุ 2 ครั้งรวด คือ ไปลักตัดสายไฟที่อพาร์ทเม้นฟูนมูล ที่หมู่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา และไปก่อเหตุลักตัดสายไฟที่โรงเรียนเสนพงศ์วิทยา อ.สะเดา อีกครั้ง ได้สายไฟ 13-14 กก. เอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าได้เงิน จำนวน 9,000 บาท
ครั้งที่ 5 วันที่ 11 พ.ค.ไปลักตัดสายไฟพื้นที่โรงงานศิริโชค อิควิปเม้นท์ หมู่3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง ได้สายไฟไป 6 กก.
ครั้งที่ 6 วันที่ 15 พ.ค.ไปลักตัดสายไฟที่บริษัทเซาท์เทร์นแดรี่ หมู่4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ ได้สายไฟไป 3 กก.
ครั้งที่ 7-8 วันที่ 16 พ.ค.ก่อเหตุ 2 ครั้ง เริ่มจากไปลักตัดสายไฟที่สำนักงานของ นายเดชอิศว์ ขาวทอง หรือนายกชาย แต่ไม่ได้อะไรไป เพราะว่ามีลูกน้องของนายกชายออกมาเห็นก่อนจึงได้ขับรถหลบหนีไป และนายกชายได้ออกมาประกาศตั้งรางวัลนำจับ 60,000 บาท จากนั้นไปก่อเหตุลักตัดสายไฟที่โรงเรียนศิริวัณวรี หมู่ 7 ต.คูหาใต้ ได้สายไฟไป 2 กก.
และ ครั้งที่ 9 วันที่ 17 พ.ค.ไปลักตัดสายไฟประปาหมู่บ้านของ อบต.ห้วยลึก ที่หมู่ 9 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง ได้ไป 6 กก. ทำให้ นายมิตร แก้วประดิษฐ์ นายกอบต.ห้วยลึก ตั้งค่าหัวนำจับถึง 100,000 บาท
จากการสอบสวนทั้ง 2 คนก็ยอมรับสารภาพโดยบอกว่าเงินที่ได้จากการไปลักตัดสายไฟเพื่อเอาลวดทองแดงไปขายจะนำมาแบ่งกัน และจะตระเวนขโมยไปเรื่อย ๆ ในหลายอำเภอ เมื่อไปก่อเหตุที่ไหนก็จะเปิดห้องพักรีสอร์ทนอนที่นั่น และใช้เป็นที่ปอกสายไฟเอาทองแดงไปขาย ส่วนเหตุการณ์ที่บ้านนายกชาย ทั้งสองบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นสำนักงานของ นายกชาย ถ้ารู้ก็คงไม่กล้าไปลงมือก่อเหตุ
เบื้องต้นทั้ง 2 คนถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม จากนั้นได้ควบคุมคนร้ายทั้ง 2 คนไปชี้จุดทำแผนตอนลงมือก่อเหตุลักตัดสายไฟในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประกอบคำรับสารภาพ ปิดฉากโจรลักตัดสายไฟที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสงขลา